UCM Savcısından Netanyahu ve Gallant'a Yakalama Talebi

UCM Savcısı'ndan Acil Yakalama Talebi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Binyamin Netanyahu ve Yoav Gallant hakkında yakalama kararı çıkarılması için acil olarak mahkemeden talepte bulundu. Han, UCM'nin Filistin topraklarında suç işleyen İsrailli yetkililer üzerinde yargı yetkisine sahip olduğunu savunarak, bu talebin ivedilikle değerlendirilmesini istedi.

Mahkeme ve Yargı Yetkisi Üzerine Tartışmalar

UCM Savcısı Han, mahkemenin Netanyahu ve Gallant ile ilgili yakalama talebini acilen karara bağlamasını bekliyor. Han, İsrail'deki Oslo Anlaşmaları'nın, UCM'nin yargı yetkisini engelleyemeyeceğini vurguladı ve "Oslo Anlaşmaları üzerinden yapılan itiraz dayanaktan yoksundur." dedi.

İşkence ve Suçlamalar Üzerine Değerlendirmeler

UCM Başsavcısı, İsrail'in 1967 yılından bu yana Batı Şeria ve Gazze üzerinde süren işgali nedeniyle uluslararası düzeyde tanınan haklara saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Han, Netanyahu ve Gallant ile ilgili suçlamalar üzerine herhangi bir soruşturma başlatılmadığını da belirtti.

İngiltere'nin Eleştirileri ve UCM'nin Yanıtı

10 Haziran 2024'te İngiltere, UCM'nin İsrail vatandaşları üzerinde yargı yetkisini kullanıp kullanamayacağı hakkında yazılı beyan talebinde bulunmuştu. UCM, İngiltere'nin bu talebini kabul ederek, 12 Temmuz 2024'e kadar görüş sunma talimatı vermiştir. Ancak bu durumun, UCM'deki Filistin soruşturmasını yavaşlatacağı yönünde eleştiriler var.

Sonuç

UCM Savcısı Kerim Han, Netanyahu ve Gallant hakkındaki yakalama talebinin hızla karara bağlanmasını beklerken, uluslararası yargının etkinliği üzerine tartışmalar devam ediyor.