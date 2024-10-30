Uganda'da Aileye Yönelik Saldırıda 8 Ölü

Uganda'da Kanlı Saldırı

Uganda'nın batısındaki Kagadi bölgesinde gerçekleştirilen bir saldırıda çoğunluğu aynı aileden 8 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi ise ağır yaralandı.

Saldırı Hakkında Bilgiler

Polis sözcüsü Billal Matamba, saldırının bıçak gibi keskin aletlerle gerçekleştirildiğini belirtti. Olayın, kimliği belirsiz kişilerin yeni bir tarikat üyesi olduğu tahmin edilen gruplar tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Çatışma ve Soruşturma

Saldırıyı düzenleyenlerden ikisinin, polis ile girdikleri çatışmada öldüğü bildirildi. Matamba, olaya dair kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yaralılar Arasında Çocuklar da Var

Yaşamını yitirenlerin yanı sıra yaralananlar arasında 3, 7 ve 13 yaşlarında çocukların da bulunduğu belirtildi. Bu trajik olay, bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı.