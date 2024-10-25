Uganda'da Eski İsyancı Liderine 40 Yıl Hapis Cezası

Uganda'da Hapis Cezası Kararı

Uganda'da Hristiyanlık temelli bir devlet kurma hedefiyle faaliyette bulunan isyancı Tanrı'nın Direniş Ordusu (LRA)'nun eski lideri Thomas Kwoyelo, 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Kararının Detayları

BBC'nin haberine göre, Uganda Yüksek Mahkemesi, Kwoyelo'yu cinayet, tecavüz, adam kaçırma ve yağmalama dahil olmak üzere toplamda 44 suçtan mahkûm etti. Duruşma, Uganda'nın kuzeyindeki Gulu kentinde yapıldı. Kwoyelo, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Kwoyelo'nun avukatları, mahkeme kararına itiraz etmek için temyiz başvurusunda bulunacaklarını belirtti. Mahkeme, avukatlarına 14 gün süre tanıdı.

Ceza Süresi ve Tazminat Davası

Kwoyelo, daha önce 15 yılını tutuklu olarak geçirdiği için toplam 25 yıl hapis cezası çekecek. Ayrıca, mahkeme kurbanlara tazminat ödenmesine ilişkin davayı ayrıca inceleyecek.

LRA'nın Geçmişi ve Faaliyetleri

Uganda Yüksek Mahkemesi, 14 Ağustos tarihinde Kwoyelo'nun 1992-2005 yılları arasında yürütülen isyanlara karıştığını, din temelli bir devlet kurma amacı güttüğünü ve savaş suçu ile insanlığa karşı suç işlediğini belirtti.

LRA, 1980'lerin sonlarında hükümeti devirmek amacıyla kuruldu ve Joseph Kony liderliğinde yaklaşık 20 yıl boyunca orduya karşı eylemlerde bulundu. Örgüt, tecavüz, insan kaçırma ve kurbanların uzuvlarını kesme vakalarıyla tanınmaktadır. Uganda hükümetinin LRA'ya yönelik operasyonları sonrasında örgüt üyeleri, 2005 yılında Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne kaçarak burada sivillere saldırılar düzenlemiştir.

Olayın Gelişimi ve Diğer Liderler

Kwoyelo'nun yargılanması Mart 2018'den beri sürmektedir. LRA'nın başına 2021'de geçen Dominic Ongwen, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından yargılanmış ve tecavüz, cinsel kölelik, çocuk kaçırma, işkence ve cinayet gibi suçlardan 25 yıl hapis cezası almıştır. LRA'nın kurucu lideri Joseph Kony ise UCM tarafından aranarak birçok girişime rağmen yakalanamamıştır.