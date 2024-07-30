Uganda'da Tapınakta Gizemli Kafatasları Bulundu

Uganda'da Dermansız Bir Tüyler Ürperten Olay

Uganda'nın Mpigi kasabası yakınlarındaki bir tapınakta, metal kutular içinde gömülü 17 insan kafatası keşfedildi. Bu ilginç olay, ülkenin ulusal basınında geniş yankı buldu.

Olayın Gelişimi

Başkent Kampala'nın batısında yer alan bu tapınak, çocukların yakacak odun ararken buldukları metal kutular nedeniyle dikkat çekti. Olayı duyan bölge sakinleri, durumu hemen polise bildirdi.

Polis Soruşturması

Polis, olay yerine ulaşarak yapılan araştırmalarda, 17 insan kafatasının bulunduğunu doğruladı. Ancak, kafataslarının nasıl ve ne zaman gömüldüğü ile ilgili henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.

Uzmanlar, kafataslarının tarihlendirilmesi ve bölgede ne gibi olaylar yaşandığını anlamak için detaylı incelemelere devam ediyor. Bu gizemli keşif, hem yerel halkta hem de araştırmacılarda merak uyandırmış durumda.