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Uganda'da Tapınakta Gizemli Kafatasları Bulundu

Uganda'da bir tapınakta 17 kafatası bulundu. Olay, çocukların yakacak odun ararken meydana geldi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 18:08
Uganda'da Tapınakta Gizemli Kafatasları Bulundu

Uganda'da Dermansız Bir Tüyler Ürperten Olay

Uganda'nın Mpigi kasabası yakınlarındaki bir tapınakta, metal kutular içinde gömülü 17 insan kafatası keşfedildi. Bu ilginç olay, ülkenin ulusal basınında geniş yankı buldu.

Olayın Gelişimi

Başkent Kampala'nın batısında yer alan bu tapınak, çocukların yakacak odun ararken buldukları metal kutular nedeniyle dikkat çekti. Olayı duyan bölge sakinleri, durumu hemen polise bildirdi.

Polis Soruşturması

Polis, olay yerine ulaşarak yapılan araştırmalarda, 17 insan kafatasının bulunduğunu doğruladı. Ancak, kafataslarının nasıl ve ne zaman gömüldüğü ile ilgili henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.

İncelemeler Devam Ediyor

Uzmanlar, kafataslarının tarihlendirilmesi ve bölgede ne gibi olaylar yaşandığını anlamak için detaylı incelemelere devam ediyor. Bu gizemli keşif, hem yerel halkta hem de araştırmacılarda merak uyandırmış durumda.

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