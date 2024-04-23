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Uğur Dündar’ın X'te TT olan paylaşımı merak uyandırdı: Yarın gündem değişecek! Bekleyin

Ünlü gazeteci Uğur Dündar, sosyal medyada yaptığı paylaşımla herkesi merak içinde bıraktı. “Yarın gündem değişecek” diyen Dündar, acaba neyi işaret ediyor? merak konusu oldu.

Yayın Tarihi: 23.04.2024 23:59
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 23:59
Uğur Dündar’ın X'te TT olan paylaşımı merak uyandırdı: Yarın gündem değişecek! Bekleyin

Haber Metni: Gazetecilik dünyasının duayeni Uğur Dündar, son zamanlarda yaşadığı olaylarla gündemden düşmüyor. Bir yandan CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı polemikler, diğer yandan ise ünlü oyuncu Metin Akpınar’ın kızları arasında yaşanan ve magazin programlarına taşınan babalık davası… Dündar, bu kez de sosyal medya üzerinden yaptığı gizemli bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Dündar’ın, “Yarın gündem değişecek” şeklindeki paylaşımı, takipçilerini heyecanlandırdı. Peki, bu paylaşım ne anlama geliyor? Dündar, yakın zamanda yaşanan ve kamuoyunu meşgul eden olaylara bir yenisi mi ekleyecek? Yoksa sadece bir haberin müjdesini mi veriyor?

Bir süre önce, Müge Anlı’nın programında gündeme gelen ve Dündar’ın adının karıştığı babalık iddiası, DNA testi sonuçlarıyla son bulmuştu. Dündar, test sonuçlarının kendisini haklı çıkardığını ve konunun artık kapandığını duyurmuştu. Ancak bu yeni paylaşım, acaba başka bir sürprizi mi barındırıyor?

Dündar’ın sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım, takipçilerini yarın ne olacağı konusunda merak içinde bıraktı. Herkesin gözü kulağı, Uğur Dündar’ın vereceği haberde. Gündemi sarsacak bu yeni gelişme ne olabilir? Tüm detaylar yarın ortaya çıkacak.

İşte Dündar'ın X hesabından yaptığı o paylaşım;

uğur

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