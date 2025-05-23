UID Belçika'da Bağımlılıkla Mücadele Konferansı Düzenledi

UID Belçika, Bağımlılıkla Mücadele Konferansı Düzenledi

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir konferans düzenledi. UID Genel Başkanı Kenan Aslan, Anvers kentinde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında, bağımlılığın toplumun tüm katmanlarını etkileyen bir sorun olduğunu vurguladı.

Aslan, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) bağımlılığı bir halk sağlığı sorunu olarak tanımladığını hatırlatarak, Belçika’da gençlerin %68’inin ekran başında günde 5 saatten fazla zaman geçirdiğini aktardı. Bu durumun, çocuklar üzerinde uzun vadeli olumsuz etkilere yol açabileceğine dikkat çekti. Uzun vadede ailelerin dağılması, okul terkleri ve sağlık sorunları gibi sonuçlarla karşılaşılabileceğini belirtti.

Konferansta Aslan, UID'nin son 20 yılda diasporada bilgilendirme çalışmaları yürüttüğünü ve bu konuyla ilgili sadece klinik değil; sosyal ve kültürel bağlamda çözümler üretilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, bağımlılıkla mücadele için düzenlenen seminer ve toplantıların önemli gördüğünü ifade etti.

Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Ailelerin Bilinçlendirilmesi

Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer, yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede Türkiye’nin uluslararası işbirliklerine büyük önem verdiğini belirterek, Türkiye'nin 120’den fazla ülkeyle ortaklık kurduğunu ve bu alanda donör ülke konumunda olduğunu söyledi.

UID Belçika Bölge Başkanı Yusuf Taşpınar, bağımlılığın ulusları etkileyen bir sorun olduğunu ifade ederek, son altı ay içerisinde uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle 6 Türk asıllı gencin yaşamını yitirdiğini aktardı. Ayrıca, teknoloji bağımlılığının gençleri evlerine hapsettiğini, bu nedenle ailelerin bilinçlenmesinin önemini vurguladı.

UID Belçika Genel Sekreteri Fatma Yardımsever Hakalmaz, çocukları bağımlılıktan korumak için ebeveynlere önemli görevler düştüğünü ve bağımlılığın arkasında sıklıkla psikolojik blokajların yattığını dile getirdi. Ebeveynlerin çocuklarına hem örnek olmaları hem de bireysel alan açmaları gerektiğini savundu.

Konferansta, Belçika Din Hizmetleri Müşaviri Fatih Mehmet Karaca da sahada yapılan çeşitli çalışmalar ve manevi rehberlik konularında bilgi verdi. Ayrıca, Anvers Bölge Meclis Üyesi Alexandra Dirckx, Sosyolog Chris Dahi, Bağımlılık Danışma Merkezi yetkilisi Veerle Van Loon ve Ruh Sağlığı Bakım Merkezi temsilcisi Leen De Cuyper ile Safe Place Derneği’nden Saida el Fikri de konferansın diğer konuşmacıları arasında yer aldı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika, bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme amaçlı bir konferans verdi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika, bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme amaçlı bir konferans verdi.