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Ukrayna, ABD'den Nadir Toprak Elementleri Anlaşması Önerisini Resmi Olarak Aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'nin nadir toprak elementleriyle ilgili anlaşma önerisini aldıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 22:28
Ukrayna, ABD'den Nadir Toprak Elementleri Anlaşması Önerisini Resmi Olarak Aldı

Ukrayna, ABD’den Nadir Toprak Elementleri Anlaşması Önerisini Resmi Olarak Aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, nadir toprak elementleriyle ilgili anlaşma önerisinin bugün ABD tarafından resmi olarak kendilerine iletildiğini açıkladı.

Zelenksiy, başkent Kiev’de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili son gelişmeleri değerlendirirken, ABD tarafıyla imzalanması beklenen anlaşmanın hazırlık sürecine de değindi. Bu konudaki çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Zelenskiy, uzmanların sunulan belgeyi inceleyeceklerini belirtti.

Zelenskiy, uygun olan anlaşma versiyonuna onay vereceğini ifade ederek, “Eğer bizim için riskli bir durum olursa, elbette ki bunları toplumumuzla bir sır saklamadan paylaşırım” dedi.

Zelenskiy yaptığı konuşmada, anlaşma koşullarıyla ilgili olarak “Borçları kabul etmeyeceğiz, bunlar benim için kesinlikle net, ben bunları görmüyorum” şeklinde net bir açıklama yaptı ve yeni destek paketleri olursa ABD'nin belirli koşullar getirebileceğini kaydetti.

Karadeniz ve Enerji Altyapısında Ateşkes Denetimi

Başkan Zelenskiy, Karadeniz ve enerji altyapılarına yönelik ateşkes sağlanmasına yönelik olarak, birkaç gün önce Suudi Arabistan’da varılan anlaşmaya da değindi. Ateşkesin denetlenmesini gerektiren mekanizmaların olması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, aksi takdirde ateşkes anlaşmalarının işe yaramayacak olduğunu belirtti.

Ayrıca, ABD’nin bu konuyu değerlendirdikten sonra Suudi Arabistan, Türkiye ve bazı Avrupa ülkeleriyle istişarelerde bulunacağını öğrenmiş olduklarını ifade etti. Zelenskiy, “Suudi Arabistan'ın enerji altyapılarına yönelik ateşkesin izlemesi için gereken imkanlara sahip olmadığını” vurgularken, Türkiye’nin bu alanda rol alabileceğini düşündüğünü belirtti.

Putin'in Müzakere Açıklamaları

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya demokratik bir seçim ile savaşın sonlandırılması için geçici yönetim atanması önerisini de değerlendirdi. Putin'in Ukrayna'nın egemenliğine saldırdığını söyleyen Zelenskiy, bu açıklamanın yalnızca savaşı uzatma çabası olduğunu belirtti.

Zelenskiy, Rusya’da savaşın sona ermesinden yana olan muhalefetle de iletişime geçmeye hazır olduklarını dile getirdi.

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