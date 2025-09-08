Ukrayna Ağustos'ta 58 kilometrekarelik Alanı Yeniden Kontrol Etti

Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Ağustos'ta 58 kilometrekarelik alanın tekrar kontrol altına alındığını ve İHA'ların 67 binden fazla hedefi vurduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 12:45
Genelkurmay'dan Cephe Değerlendirmesi

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Ağustos ayında toplam 58 kilometrekarelik alanda yeniden kontrolün sağlandığını açıkladı. Sırskiy, cephedeki son durum ve ordunun faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini Telegram hesabından paylaştı.

Genelkurmay Başkanı Sırskiy, paylaşımında "Ağustos 2025, ordumuz için büyük sınavlarla dolu bir ay oldu, ama sonuçta birçok olumlu sonuç elde ettik." ifadelerini kullandı.

Sırskiy, Rus ordusunun cephede Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine göre 3 kat daha fazla birlik ve ekipmana sahip olduğunu belirterek, bununla üstünlük sağlamaya çalıştığını vurguladı.

Komutan, Rusların yaz aylarında Ukrayna'nın Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde stratejik üstünlük elde etmek amacıyla saldırılar başlattığını, ancak Ukrayna ordusunun bu girişimleri önlediğini kaydetti. Sırskiy, "Ruslar, Zaporijya'daki taarruzu ertelemek ve deniz kuvvetlerini Donetsk bölgesine kaydırmak zorunda kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Sırskiy ayrıca, Rus ordusunun küçük gruplarla yerleşim yerlerini ele geçirmeye çalıştığını söyleyerek, "Ağustos ayında 58 kilometrekarelik bir alanda kontrol yeniden sağlandı ve bir dizi yerleşim birimi kurtarıldı." ifadelerine yer verdi.

Genelkurmay Başkanı, Rusya'nın derinliklerindeki hedeflere yönelik İHA saldırılarına devam ettiklerini belirterek, "İnsansız hava araçlarımız, geçen ay toplamda 67 binden fazla düşman hedefine saldırı düzenledi." bilgisini paylaştı.

