Ukrayna, Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliğine Mikola Toçitskiy'i Atadı

Atama ve görev değişikliği resmen açıklandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliğine ilişkin atama kararını imzaladı.

Resmi karara göre Mikola Toçitskiy, 603/2025 sayılı kararname ile Ukrayna'nın Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi oldu. Toçitskiy, Eylül 2024'ten Temmuz 2025'e kadar Kültür ve Stratejik Haberleşme Bakanı olarak görev yapmıştı.

Aynı gün imzalanan diğer bir kararname olan 602/2025 ile Aralık 2019'dan bu yana bu görevde bulunan Boris Tarasyuk'un görevine son verildi.

Atama ve görevden alma kararları, Ukrayna basınında yayımlanan haberlerle kamuoyuna duyuruldu.