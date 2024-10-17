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Ukrayna'da Kilise Çatışması: Aziz Mihail Katedrali'nde Arbede Çıktı

Çerkası'da Aziz Mihail Katedrali'nin kontrolü sonrası kilise cemaati ile karşıt grup arasında kavga yaşandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 16:18
Ukrayna'da Kilise Çatışması: Aziz Mihail Katedrali'nde Arbede Çıktı

Ukrayna'da Kilise Çatışması Yaşandı

Ukrayna'nın Çerkası bölgesinde, Aziz Mihail Katedrali'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden alınarak Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne devredilmesi, önemli bir gerginliğe yol açtı.

Protestolar ve Arbede

Kilisenin devrini protesto eden cemaatle, bu durumu destekleyen Rusya karşıtı grup arasında kavga çıktı. Olayla ilgili olarak, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde iki grup arasında arbede yaşandığı, biber gazı kullanımının da söz konusu olduğu görüldü.

Polis Müdahalesi ve Yaralılar

Olay yerinde askeri üniforma giymiş kişilerin bulunduğu bildirildi. Ukrayna Ulusal Polisi, duruma müdahale ederek soruşturma başlattı. Yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Papazların Açıklamaları

Çerkası bölgesindeki Ukraynalı Papaz Volodimir Ridny, "Aziz Mihail Katedrali, askerlerimize her zaman açık olacak çünkü orası bir garnizon haline geldi," şeklinde konuştu. Diğer yandan, Rus Kilisesi yanlısı Ortodoks Gazeteciler Birliği'nin aktardığına göre, katedralin papazı Feodosiy, kilisenin Ukrayna Ortodoks Kilisesi destekçileri tarafından ele geçirildiğini belirterek, cemaatine evlerinde ibadet etmeleri çağrısında bulundu.

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