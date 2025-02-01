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Ukrayna'da Rus Ordusunun Yatılı Okula Hava Saldırısı

Kursk bölgesindeki Suca kentinde Rus ordusunun düzenlediği hava saldırısında birçok kişi tehlikede.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 23:47
Ukrayna'da Rus Ordusunun Yatılı Okula Hava Saldırısı

Rus Ordusundan Kursk Bölgesinde Yatılı Okula Hava Saldırısı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Kursk bölgesindeki Suca kentinde yer alan bir yatılı okula saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun, yerel saatle 16.54'te Suca'da bulunan yatılı okula güdümlü hava bombasıyla saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Saldırı sırasında onlarca bölge sakini, binanın içinde tahliye edilmeye hazırlanıyordu." ifadesi yer aldı. Bu durum, saldırının sivil halk üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Ukrayna ordusunun arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Saldırının gerçekleştiği bina içerisinde, kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişinin olduğu ve bu durumun Rus tarafınca bilindiği iddia edildi.

Ukrayna ordusu, geçen yıl Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırı sonucu Suca kentini kontrol altına almıştı.

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