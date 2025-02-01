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Ukrayna'da Rus Saldırıları: 6 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın hava saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 13:37
Ukrayna'da Rus Saldırıları: 6 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Ukrayna'da Rus Ordusunun Hava Saldırıları Sonucu 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin farklı bölgelerine yönelik düzenlenen Rus ordusunun hava saldırıları sonucunda 6 kişinin öldüğünü duyurdu. Zelenskiy, resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırılara dair güncel bilgileri paylaştı.

Poltava'daki Saldırı ve Yaralılar

Hava saldırılarının en çok etkilendiği yerlerden biri olan Poltava kentinde bir apartmanın hedef alındığını vurgulayan Zelenskiy, burada aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin yaralandığını ve maalesef 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Diğer Bölgelerdeki Durum

Zelenskiy, Zaporijya, Odessa, Sumi, Harkiv, Hmelnitski ve Kiev bölgelerinde de hasar meydana geldiğini ve en az 6 kişi yaralandığını ifade etti. Özellikle Harkiv'de düzenlenen bir insansız hava aracı saldırısında 1 kişinin, Sumi'deki saldırıda ise 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Rusya'nın Terör Saldırıları ve Hava Savunma İhtiyacı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik terör saldırıları düzenlediğini ifade eden Zelenskiy, ülkenin daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Ukrayna Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri de saldırı tehlikesinin halen sürdüğünü belirtti.

Acil Durum Çalışmaları ve Elektrik Kesintileri

Ukrayna Acil Durumlar Servisi (DSNS), bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yaşanan saldırılar nedeniyle Ukrayna'nın 7 bölgesinde elektrik kesintileri yaşanmakta.

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