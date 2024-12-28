Ukrayna'dan Slovakya'ya Elektrik Tedarikinde Avrupa Kurallarına Uyma Çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine elektrik tedariki sağlamak amacıyla Avrupa Birliği'ndeki (AB) komşularıyla iş birliği yaptıklarını duyurdu. Zelenskiy, Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun, Ukrayna'nın 1 Ocak’tan itibaren Rus doğal gazının geçişini engellemesi halinde, elektrik tedarikini durdurabileceği yönündeki açıklamasını eleştirdi.

Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Fico’nun bu tavrının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Slovak halkının çıkarları aleyhine bir karar olarak alındığını belirtti. "Fico’nun, Rusya’nın elektrik enerjisi santrallerimize ve dağıtım şebekemize yönelik saldırıları karşısında, kışın Ukrayna’nın acil elektrik tedarikini kesme tehdidi tek anlam taşımaktadır" dedi.

Ukrayna'nın elektrik enerjisi ithalatında önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayan Zelenskiy, ülkedeki enerji krizinin Rusya’nın Zaporijya Nükleer Santrali'ni işgal etmesi ve Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik düzenlediği çeşitli saldırılardan kaynaklandığını ifade etti.

Zelenskiy, "Enerji mühendislerimizin kahramanlıkları ve çabaları sayesinde elektrik kesintisini önlemeyi başardık. Ancak Fico, Slovakya’nın Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürütmekte olduğu acımasız politikaların bir parçası olmasına zemin hazırlıyor." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, Fico'ya şu uyarılarda bulundu: "Öncelikle, Rusya’nın saldırganlığını desteklemek ahlaki bir hata. İkincisi, Slovakya halkı, Rus doğal gaz geçişinin kaybı sonucu ciddi bir maddi kayba uğrayabilir. Ukrayna’nın elektrik ithalatındaki Slovakya’nın payı yaklaşık %19’dur ve bu durum, her zaman AB'li komşularımızla iş birliği içinde çözümlenebilir.”

Son olarak, Zelenskiy, "Slovakya, Avrupa enerji pazarının bir parçasıdır ve Fico, Avrupa kurallarına saygı göstermelidir. Bratislava’dan alınacak keyfi kararlar veya Moskova’dan gelen emirler, Ukrayna’ya elektrik ithalatını durdurmayacak; ancak mevcut Slovak hükümeti ile Avrupa topluluğu arasında büyük bir gerilime neden olabilir." diye ekledi.