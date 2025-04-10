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Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Antalya'da Barış Mesajı Verdi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Antalya'da düzenlenen etkinlikte barışa dair önemli mesajlar verdi, Türkiye'ye teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 16:58
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Antalya'da Barış Mesajı Verdi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Antalya'da Barış Mesajı Verdi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Antalya'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Ortak çabalarımızla, kapsayıcı ve adil barışa her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Tam da bu nedenle bugün Türkiye'de bulunmaktayım, bir kez daha minnettarım," dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla başlayacak olan 4. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Antalya'ya gelen Sybiha, Muratpaşa ilçesindeki Ukrayna Kültür Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlikte Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile Ukraynalı vatandaşlarla bir araya gelen Sybiha, barışı temsil etmesi adına parkta çınar fidanı dikti. Ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte Doğan Hızlan Kütüphanesi'nde "Ukrayna Kitap Köşesi" açılışını gerçekleştirdi ve Atatürk Kültür Merkezi'nde Ukrayna'daki çocukların yaptığı resim sergisini gezdi.

Sybiha, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna ve Türkiye halkları arasında tarihsel anlamda yıllardır süren dostluk, işbirliği ve komşuluk ilişkileri olduğunu belirtti. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin sözlerine atıfta bulunarak, "Birbirimizin dilini anlamayabiliriz, ancak yüreklerimiz aynı şeyi hissediyor," dedi. Sybiha, Antalya'nın birçok Ukraynalı için bir yuva olduğunu belirterek, Türk halkına teşekkür etti.

Ukrayna'nın, dünya genelinde hiçbir devletin istemediği kadar barış istediğini kaydeden Sybiha, bu barışa ulaşmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Savaşın neden olduğu zorluklara rağmen, uluslararası alanda kendi sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiklerini vurgu yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Antalya'nın dünya turizminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti ve Antalya'da yaşayan Ukraynalı vatandaşlarla çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla yarın başlayacak 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha (fotoğrafta), Antalya'ya geldi. Muratpaşa ilçesindeki Ukrayna Kültür Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Sybiha, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve kentte yaşayan Ukraynalı vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla yarın başlayacak 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha (fotoğrafta), Antalya'ya geldi. Muratpaşa ilçesindeki Ukrayna Kültür Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Sybiha, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve kentte yaşayan Ukraynalı vatandaşlarla bir araya geldi.

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