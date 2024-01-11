Ukrayna Harkiv otele S-300 füze saldırısı yapıldığını duyurdu
Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin de konakladığı bir otele Rusya'nın S-300 füzeleriyle saldırdığını açıkladı. S-300 füzeleri, Sovyetler Birliği ve daha sonra Rusya tarafından üretilen uzun menzilli karadan havaya füze sistemleridir. Sinegubov, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi vermedi.
Rusya'nın Harkiv'in Kiev ilçesini S-300 füzeleriyle vurduğunu Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov sosyal medyadan duyurdu. S-300 füzeleri, Rusya'nın uzun menzilli karadan havaya füze sistemleridir. Sinegubov, saldırının saat 22.30 civarında gerçekleştiğini bildirdi.
Sinegubov, saldırının hedef aldığı otelde 30'dan fazla sivilin olduğunu söyledi. Sinegubov, saldırı sonucunda 11 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını belirtti.
RUSYA AA MUHABİRLERİNİN BULUNDUĞU OTELİ S-300 FÜZE İLE VURDU
Otelde Türk medya kuruluşlarından muhabirlerin de yaralandığını belirten Sinegubov, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde AA muhabiri Davit Kachkachişvili ve foto muhabiri Özge Elif Kızıl'ın, patlama sonucu hasar gören ve alev alan otelden kurtulmayı başardıklarını aktardı.
AA muhabiri Kachkachişvili'nin elleri patlamada ufak yaralar aldı. Durumu iyi olan AA çalışanları, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Olayda ekip aracı da otel civarındaki pek çok araçla birlikte hasarlı hale geldi.