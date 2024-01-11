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Ukrayna Harkiv otele S-300 füze saldırısı yapıldığını duyurdu

Ukrayna Harkiv otele S-300 füze saldırısı yapıldığını duyurdu Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin de konakladığı bir otele Rusya'nın S-300 füzeleriyle saldırdığını açıkladı. S-300 füzeleri, Sovyetler Birliği ve daha sonra Rusya tarafından üretilen uzun menzilli karadan havaya füze sistemleridir. Sinegubov, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi vermedi.