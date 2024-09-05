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Ukrayna Hükümetinde Önemli Atamalar ve Değişiklikler

Ukrayna'nın yeni dışişleri bakanı ve diğer bakanlıklardaki atamalar belirlendi.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 18:57
Ukrayna Hükümetinde Önemli Atamalar ve Değişiklikler

Ukrayna'da Hükümet Yenileniyor

Ukrayna, önemli bir hükümet değişikliği sürecine girdi. Parlamento, yeni kabine üyelerini belirlemek üzere gerçekleştirilen genel oturumla farklı pozisyonlar için atamaları onayladı.

Yeni Dışişleri Bakanı Atandı

Ukrayna'nın eski Ankara Büyükelçisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Andriy Sibiga, yeni dışişleri bakanı olarak atandı. Bu atama, hükümetin uluslararası ilişkilerdeki yönelimini gösteriyor.

Diğer Önemli Atamalar

Yeni kabinede yapılan diğer önemli atamalar arasında:

  • Olha Stefanişina - Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı
  • Oleksiy Kuleba - Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı
  • Svetlana Grinçuk - Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı
  • Matviy Bidnıy - Gençlik ve Spor Bakanı
  • Mikola Toçitskiy - Kültür ve Stratejik Haberleşme Bakanı
  • Natalya Kalmikova - Gazi İşleri Bakanı
  • German Smetanin - Stratejik Endüstriler Bakanı
  • Vitaliy Koval - Tarım Politikası ve Gıda Bakanı

Başkan Zelenskiy'nin Açıklamaları

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yeni atamaların ülkenin çeşitli yönlerde güçlendirilmesi amacıyla yapıldığını belirtti ve yeni bir enerjiye ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

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