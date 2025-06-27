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Ukrayna İlk Akademi Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Antalya'da İlk Performansını Gerçekleştirdi

Ukrayna'nın Antalya Konsolosluğu organizasyonuyla 'Tahtadan Kardan Adam' oyunu sahnelendi.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 22:31
Ukrayna İlk Akademi Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Antalya'da İlk Performansını Gerçekleştirdi

Ukrayna İlk Akademi Tiyatrosu, Antalya’da Sahne Aldı

Ukrayna'daki çalkantılı olayları konu alan ve Ukrayna İlk Akademi Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Tahtadan Kardan Adam' adlı oyun, Antalya'da sanatseverlerle buluştu.

Trajedi ve Absürd Tiyatro Bir Arada

Rusya'nın hava saldırısı sonucunda yıkılan Mariupol Drama Tiyatrosu'nda yaşanan olayları merkeze alan bu eser, Antalya Devlet Tiyatrosu'nda sahne aldı. Yönetmen ve oyun yazarı Ferdi Dalkılıç tarafından kaleme alınan oyun, Ukrayna'nın Antalya Konsolosluğu tarafından organize edildi.

Absürt tiyatro estetiğiyle kaleme alınmış bu gösterim, büyük bir trajediyi ele alırken, izleyicilerin büyük ilgisini çekti.

Ukrayna'daki olayları konu alan ve Ukrayna İlk Akademi Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu tarafından...

Ukrayna'daki olayları konu alan ve Ukrayna İlk Akademi Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Tahtadan Kardan Adam" adlı oyun, Antalya'da sanatseverle buluştu.

Ukrayna'daki olayları konu alan ve Ukrayna İlk Akademi Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu tarafından...

Ukrayna'daki olayları konu alan ve Ukrayna İlk Akademi Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Tahtadan Kardan Adam" adlı oyun, Antalya'da sanatseverle buluştu.

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