Ukrayna, Krasnodar Bölgesi'nde Enerji Tesisine İHA Saldırısı Düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Krasnodar'daki enerji altyapı tesisine İHA ile saldırdığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 13:49
Ukrayna, Krasnodar Bölgesi'nde Enerji Tesisine İHA Saldırısı Düzenledi

Ukrayna'nın Krasnodar Saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Krasnodar bölgesindeki enerji altyapı tesisine İHA'lar ile düzenlediği saldırıyı duyurdu. Bu saldırı, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen görüşmenin hemen ardından geldi.

Tartışmalı Görüşmelerin Ardından

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Putin ve Trump'ın dün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Trump’ın, tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine saldırılardan kaçınmaları teklifinde bulunduğu hatırlatıldı. Putin'in teklife olumlu yanıt verdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Rus-Amerikan müzakerelerinin sona ermesinden sadece birkaç saat sonra, Kiev yönetimi Krasnodar bölgesindeki Kavkazskaya yerleşiminde enerji altyapı tesisine 3 İHA ile kasıtlı bir saldırı düzenledi. Bu tesis, demir yolu üzerinden gelen tanklardan petrolün Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC)'na ait uluslararası boru sistemine aktarılmasını sağlıyor," ifadelerine yer verildi.

Yangın ve Sonraki Gelişmeler

Ukrayna'ya ait bir İHA'nın düşmesi sonucu tesiste 1700 metrekare alanda yangın çıktığı belirtilirken, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü bilgi verildi. Ayrıca, Ukrayna'nın 17 Şubat'ta da CPC'ye ait petrol pompalama istasyonuna İHA saldırısı düzenlediğine dikkat çekildi.

Bakanlık, "Kiev yönetiminin, Trump'ın barış girişimlerini engellemek amacıyla provokasyon düzenlediği açık. Putin’den, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların geçici olarak durdurulması emri alındığında, Rus ordusuna ait 7 İHA havada bulunuyordu. Bu İHA'lar, Ukrayna'nın Nikolayev (Mıkolayiv) bölgesindeki enerji tesislerine saldırı planlıyordu. Rus hava savunma güçlerine İHA’ları etkisiz hale getirme talimatı verildi. Bunlardan 6'sı 'Pantsir' sistemi ile 1'i de sava uçağı ile düşürüldü," açıklaması yaptı.

Ayrıca, önceki gün Trump ve Putin'in görüşmesinden önce Ukrayna'nın Belgorod bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunduğu da ifade edildi.

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