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Ukrayna'nın Yeni Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga Görevine Resmen Başladı

Andriy Sibiga, Ukrayna'nın yeni Dışişleri Bakanı olarak görevine başladı. Diplomasi ve barış vurgusu ön planda.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 16:49
Ukrayna'nın Yeni Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga Görevine Resmen Başladı

Ukrayna'nın Yeni Dışişleri Bakanı: Andriy Sibiga

Ukrayna hükümetinde gerçekleştirilen kapsamlı değişiklikler doğrultusunda, Andriy Sibiga bugün Dışişleri Bakanı olarak atanarak resmen görevine başladı. Daha önce Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak önemli görevlerde bulunan Sibiga, sosyal medya hesabında duyurusunu paylaşarak kamuoyuna bilgi verdi.

Halkına Hizmet Etmekten Gurur Duyuyor

Sibiga, Ukrayna halkına hizmet etmenin kendisi için bir onur olduğunu belirtirken, bu yeni görevi için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e teşekkür etti. Kendisi, "Ekibimiz, sonuç odaklı, cesur ve proaktif bir diplomasi anlayışıyla Ukrayna ve halkı için durmaksızın çalışmaya devam edecek," şeklinde bir açıklama yaptı.

Dış Politika Hedefleri

Sibiga sözlerine şu şekilde devam etti: "Ukrayna, Rus saldırganlığına karşı kendini savunmaya devam ederken, dış politika hedeflerimiz her zaman aynı kalacak. Bu hedefler arasında savunmamızı güçlendirmek, adil ve kalıcı bir barış için Barış Formülü'nü sürdürmek ve Rusya'nın işlediği suçların hesabını sormak yer alıyor. Ayrıca, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO'daki geleceğini güvence altına almak temel amaçlarımız arasında."

Andriy Sibiga'nın Geçmişi

Andriy Sibiga, 1975 yılında Ukrayna'nın Ternopil bölgesindeki Zboriv şehrinde doğdu. 1997 yılında Lviv'deki İvan Franko Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler diploması ile mezun oldu. İlgili alanda kariyerine 1997-1998 yıllarında Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nda başladı ve pek çok görevde bulunarak tecrübe kazandı.

Ukrayna'nın Polonya Büyükelçiliği'nde çeşitli görevlerde bulunmuş olup, 2016'da Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak atandı. 2021 yılına kadar bu görevde kalan Sibiga, ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcılığı gibi önemli pozisyonlarda görev aldı.

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