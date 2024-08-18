Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ukrayna Ordusu, Rusya'nın Stratejik Tesislerine Saldırı Düzenledi

Ukrayna, Rusya'nın Rostov bölgesindeki petrol tesisine ve Kursk'taki köprüye hava saldırısı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 13:41
Ukrayna Ordusu, Rusya'nın Stratejik Tesislerine Saldırı Düzenledi

Ukrayna Ordusu Hedeflerini Vurdu

Ukrayna'nın askeri güçleri, Rusya'nın Rostov bölgesindeki petrol ürünleri tesisini ve Kursk'taki bir köprüyü hedef aldı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "18 Ağustos gecesi, Rusya'nın Rostov'daki 'Kavkas' fabrikasına saldırı düzenlendi. Bu tesis, Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için petrol ve petrol ürünleri depolamaktaydı." şeklinde ifadeler yer aldı.

Saldırı sonrası tesiste en az iki yangın çıktığı belirtildi ve hasarın boyutları hakkında bilgi toplanmaya başlandığı vurgulandı.

Saldırılar Koordineli Bir Şekilde Gerçekleştirildi

Saldırının, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü tarafından diğer askeri birimlerle işbirliği içinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mikola Oleşçuk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kursk bölgesindeki bir köprüye hava saldırısı düzenleyerek düşmanı lojistik destekten mahrum bırakmaya devam ediyoruz." dedi.

Karşı Saldırılar ve Hava Savunma Önlemleri

Oleşçuk, Rus ordusunun bu gece çeşitli saldırılar düzenlediğini ve toplamda bir İskender-M balistik füzesi, bir KN-23 balistik füzesi, iki X-59 güdümlü füzesi, üç seyir füzesi ve sekiz İHA kullanıldığını belirtti. Bu saldırılarda, Kiev, Sumi ve Poltava bölgelerinde savunma güçleri tarafından birkaç hedefin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Oleşçuk, "Diğer füzelerin hedefine ulaşamadığını ve olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını" duyurdu.

Kiev'e Yönelik Balistik Füze Saldırıları

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergiy Popko, sabah saatlerinde Rusya'nın Kiev'e balistik füzelerle saldırı düzenlediğini bildirdi. Popko, "Hava savunma sistemlerimiz düşmanın hedefine ulaşmasını engelledi ve balistik füzeler başkent yakınlarında etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da Son Durum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son bir hafta içinde Rusya'nın Ukrayna'ya 40'tan fazla değişik füze, 750 güdümlü bomba ve 200 değişik İHA kullanarak saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı