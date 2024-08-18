Ukrayna Ordusu, Rusya'nın Stratejik Tesislerine Saldırı Düzenledi

Ukrayna Ordusu Hedeflerini Vurdu

Ukrayna'nın askeri güçleri, Rusya'nın Rostov bölgesindeki petrol ürünleri tesisini ve Kursk'taki bir köprüyü hedef aldı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "18 Ağustos gecesi, Rusya'nın Rostov'daki 'Kavkas' fabrikasına saldırı düzenlendi. Bu tesis, Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için petrol ve petrol ürünleri depolamaktaydı." şeklinde ifadeler yer aldı.

Saldırı sonrası tesiste en az iki yangın çıktığı belirtildi ve hasarın boyutları hakkında bilgi toplanmaya başlandığı vurgulandı.

Saldırılar Koordineli Bir Şekilde Gerçekleştirildi

Saldırının, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü tarafından diğer askeri birimlerle işbirliği içinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mikola Oleşçuk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kursk bölgesindeki bir köprüye hava saldırısı düzenleyerek düşmanı lojistik destekten mahrum bırakmaya devam ediyoruz." dedi.

Karşı Saldırılar ve Hava Savunma Önlemleri

Oleşçuk, Rus ordusunun bu gece çeşitli saldırılar düzenlediğini ve toplamda bir İskender-M balistik füzesi, bir KN-23 balistik füzesi, iki X-59 güdümlü füzesi, üç seyir füzesi ve sekiz İHA kullanıldığını belirtti. Bu saldırılarda, Kiev, Sumi ve Poltava bölgelerinde savunma güçleri tarafından birkaç hedefin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Oleşçuk, "Diğer füzelerin hedefine ulaşamadığını ve olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını" duyurdu.

Kiev'e Yönelik Balistik Füze Saldırıları

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergiy Popko, sabah saatlerinde Rusya'nın Kiev'e balistik füzelerle saldırı düzenlediğini bildirdi. Popko, "Hava savunma sistemlerimiz düşmanın hedefine ulaşmasını engelledi ve balistik füzeler başkent yakınlarında etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da Son Durum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son bir hafta içinde Rusya'nın Ukrayna'ya 40'tan fazla değişik füze, 750 güdümlü bomba ve 200 değişik İHA kullanarak saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.