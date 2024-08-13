Ukrayna Ordusunun Luhansk Bölgesine Saldırısı

Ukrayna'nın ilhak edilen Luhansk bölgesine düzenlediği askeri operasyon sonucunda iki sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayın Detayları

Luhansk Halk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Natalya Paşçenko, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Lısıçansk kentine yönelik bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Mühimmat ve Yaralılar

Saldırının misket mühimmat kullanılarak yapıldığını bildiren Paşçenko, "Sivillerle dolu bir otobüs hedef alındı. Bir kişi olay yerinde, diğeri hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetti. Ayrıca biri çocuk yaklaşık 30 kişi de yaralandı." ifadelerini kullandı.