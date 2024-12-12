Ukrayna, Rusya'nın Çeçenistan ve Kırım'ına İHA Saldırısı Gerçekleştirdi

Ukrayna'nın İHA Saldırısı Rusya'da Gerginlik Yarattı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA) ile Çeçenistan, Kuzey Osetya ve diğer bazı bölgelere yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu'ndaki nesnelere İHA'larla terör saldırısı girişimi, hava savunma sistemlerinin 16 uçak tipi İHA'yı imha etmesiyle önlendi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Kursk bölgesinde 4, Çeçenistan Cumhuriyeti'nde 1, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nde 3 ve Kırım'da 8 İHA'nın imha edildiği belirtildi.