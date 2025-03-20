Ukrayna, Rusya'nın Engels Havaalanı'ndaki Füzeleri İmha Etti

Ukrayna, Rusya'nın Engels Havaalanı'na Saldırı Düzenledi

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Rusya'nın Engels Askeri Havaalanı'na yapılan hava saldırısında KH-101 tipi seyir füzelerinin de aralarında bulunduğu birçok füzenin imha edildiğini duyurdu.

Kovalenko, Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ruslar, Engels'teki saldırı sonucunda KH-101'in de dahil olduğu füzelerini kaybetti. Rakam daha sonra netleşecek. Bu havaalanı, stratejik havacılık tarafından Ukrayna'ya saldırmak üzere kullanılan en çok füzenin depolandığı yerdir," ifadelerini kullandı.

Engels Kentinde Acil Durum İlan Edildi

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna ordusu, Engels Askeri Havaalanı'na İHA'larla saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırının ardından Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Engels kentinde meydana gelen İHA saldırısı sonucunda yaklaşık 30 ev ve şehir hastanesinin hasar gördüğünü, havaalanında yangın çıktığını belirtti.

Olay yerinde sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahale çalışmaları sürerken, Busargin, "Saldırı sonucu yaralılar mevcut. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor. Yangın nedeniyle havaalanının yakınlarında bulunan yerleşim yerlerinden siviller tahliye edildi. Bu nedenle acil durum ilan edildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece saatlerinde İHA'larla Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğunu ve Ukrayna'ya ait 132 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiğini duyurdu.