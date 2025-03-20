Ukrayna, Rusya'nın Engels Havaalanı'ndaki Füzeleri İmha Etti

Ukrayna, Engels Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırıda birçok füzeyi imha ettiğini açıkladı. Yangın nedeniyle acil durum ilan edildi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 14:37
Ukrayna, Rusya'nın Engels Havaalanı'ndaki Füzeleri İmha Etti

Ukrayna, Rusya'nın Engels Havaalanı'na Saldırı Düzenledi

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Rusya'nın Engels Askeri Havaalanı'na yapılan hava saldırısında KH-101 tipi seyir füzelerinin de aralarında bulunduğu birçok füzenin imha edildiğini duyurdu.

Kovalenko, Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ruslar, Engels'teki saldırı sonucunda KH-101'in de dahil olduğu füzelerini kaybetti. Rakam daha sonra netleşecek. Bu havaalanı, stratejik havacılık tarafından Ukrayna'ya saldırmak üzere kullanılan en çok füzenin depolandığı yerdir," ifadelerini kullandı.

Engels Kentinde Acil Durum İlan Edildi

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna ordusu, Engels Askeri Havaalanı'na İHA'larla saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırının ardından Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Engels kentinde meydana gelen İHA saldırısı sonucunda yaklaşık 30 ev ve şehir hastanesinin hasar gördüğünü, havaalanında yangın çıktığını belirtti.

Olay yerinde sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahale çalışmaları sürerken, Busargin, "Saldırı sonucu yaralılar mevcut. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor. Yangın nedeniyle havaalanının yakınlarında bulunan yerleşim yerlerinden siviller tahliye edildi. Bu nedenle acil durum ilan edildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece saatlerinde İHA'larla Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğunu ve Ukrayna'ya ait 132 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiğini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ömer Çelik: CHP'nin iddiaları darbecilikle eşdeğer
2
Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Trabzon'da Bağımlılıkla Mücadele İçin Gençlere Seslendi
3
Muharrem İnce, İBB'yi Ziyaret Etti: İmamoğlu'na Destek Açıklamalarıyla Gündeme Geldi
4
Malatya'da Yıpranmış Kur'an-ı Kerimler Yenileriyle Değiştiriliyor
5
Filistin Ulusal Konseyi'nden Uluslararası Koruma Çağrısı
6
İsrail Saldırısında Filistinli Ailenin Tek Çocuğu Hayatını Kaybetti
7
Aydın'da Yeşil Reçeteli İlaç Operasyonunda 3 Tutuklama

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!