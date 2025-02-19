Ukrayna, Savaşın Bitmesini En Çok İsteyen Ülke

Ukrayna, Savaşın Sonlanmasını İstiyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya ile süregelen savaşın sona ermesini en çok Ukraynalılar istiyor, belirterek, "Ama bunu adil ve kalıcı bir barışla sonlandırmak istiyoruz" dedi.

Yermak, Kiev'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra savaşın sona erdirilmesi için çözüm önerilerini ele aldı.

Açıklamaya göre, Yermak, Kellogg'un Ukrayna'daki cephe hattındaki gelişmeler hakkında bilgi alabilme imkanına sahip olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın Vurgusu

Yermak, Rusya'nın savaşla ilgili manipülasyon yöntemleri kullandığını vurgularken, "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şey söylenemez" ilkesine sadık kalmanın önemine dikkat çekti.

Ayrıca, Yermak, ABD ile güvenlik ve ekonomi garantilerini içeren kapsamlı bir stratejik ortaklık kurma hedeflerinden söz etti.

Kellogg, Kiev'deki temasları çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüşerek, bölgedeki durumu değerlendirecek.