Ukrayna-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması Yürürlüğe Girdi

Ukrayna ile Türkiye Arasında Yeni Bir Dönem Başladı

Ukrayna ve Türkiye arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Onaylama Süreci Hızlandı

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasını Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu kanun ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat 2022'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'de imzalanan anlaşmanın eklerine dair değişiklikleri doğrudan onaylama yetkisine sahip olmuştur.

Bu anlaşmanın iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırması ve ekonomik iş birliğini derinleştirmesi bekleniyor.