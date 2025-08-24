DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.672.010,99 0,71%

Ukrayna ve Kanada, Güvenlik ve Savunma Anlaşmaları İmzaladı

Zelenskiy ile Carney'in Kiev görüşmesinde güvenlik, savunma ve enerji alanlarında anlaşmalar imzalandı; Kanada 2 milyar CAD yardım ve PURL katılımı taahhüt etti.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 17:33
Ukrayna ve Kanada, Güvenlik ve Savunma Anlaşmaları İmzaladı

Ukrayna ve Kanada, Güvenlik ve Savunma Anlaşmaları İmzaladı

Zelenskiy ve Carney'in Kiev Görüşmesinin Detayları

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Kiev'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, iki ülke arasında güvenlik ve savunma başta olmak üzere bir dizi işbirliği anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamada, Carney'e Ukrayna’nın 34. Bağımsızlık Günü'nde Kiev'e yaptığı ziyaret için teşekkür etti ve Kanada'yı "Ukrayna'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri" olarak niteledi.

Görüşmede diplomasi ve Kanada'nın Ukrayna'nın yeniden inşasına sağlayacağı katkılar ele alındı. Zelenskiy, Carney ile güvenlik, savunma ve enerji alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandığını bildirdi.

Ayrıca Zelenskiy, Kanada'nın NATO'nun "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programına katılma niyetini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Yapılan anlaşma kapsamında Kanada tarafından tahsis edilen fonların özellikle dron üretimine yönlendirileceği ifade edildi.

Carney ise, Ukrayna'nın 34. Bağımsızlık Günü etkinliklerinin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve diğer askeri malzemelerin temini için 2 milyar Kanada doları (yaklaşık 1,46 milyar ABD doları) tutarında yardım yapılacağını duyurmuştu.

Taraflar arasındaki bu adımlar, Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesine ve ülkenin yeniden inşa süreçlerine dış desteğin artırılmasına yönelik önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malazgirt Zaferi 954. Yılında Jandarma 'Çelik Kanatlar' Gösterisiyle Coştu
2
Diyarbakır'da İki Otomobilin Çarpışması: 6 Yaralı
3
Erdoğan'dan İstanbul Boğazı'ndaki Mavi Vatan Geçit Töreni Paylaşımı
4
TCG Anadolu Liderliğindeki Filonun İstanbul Boğazı Geçidine Vatandaşlardan Yoğun İlgi
5
Pamukkale'de Honaz Dağı Etkili Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Emine Erdoğan: TCG Anadolu ve Savarona ile İstanbul Boğazı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan Gururu
7
Tokat'ta Söngüt Köyü'nde Kumaş Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı