Ukrayna ve Kanada, Güvenlik ve Savunma Anlaşmaları İmzaladı

Zelenskiy ve Carney'in Kiev Görüşmesinin Detayları

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Kiev'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, iki ülke arasında güvenlik ve savunma başta olmak üzere bir dizi işbirliği anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamada, Carney'e Ukrayna’nın 34. Bağımsızlık Günü'nde Kiev'e yaptığı ziyaret için teşekkür etti ve Kanada'yı "Ukrayna'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri" olarak niteledi.

Görüşmede diplomasi ve Kanada'nın Ukrayna'nın yeniden inşasına sağlayacağı katkılar ele alındı. Zelenskiy, Carney ile güvenlik, savunma ve enerji alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandığını bildirdi.

Ayrıca Zelenskiy, Kanada'nın NATO'nun "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programına katılma niyetini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Yapılan anlaşma kapsamında Kanada tarafından tahsis edilen fonların özellikle dron üretimine yönlendirileceği ifade edildi.

Carney ise, Ukrayna'nın 34. Bağımsızlık Günü etkinliklerinin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve diğer askeri malzemelerin temini için 2 milyar Kanada doları (yaklaşık 1,46 milyar ABD doları) tutarında yardım yapılacağını duyurmuştu.

Taraflar arasındaki bu adımlar, Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesine ve ülkenin yeniden inşa süreçlerine dış desteğin artırılmasına yönelik önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.