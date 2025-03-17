Ukrayna'ya Barış Gücü Askeri Desteği İçin Ülkeler Hazırlanıyor

İngiltere, Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşması imzalanması halinde, önemli sayıda ülkenin Ukrayna'ya barış gücü askerleri sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, 20 Mart Perşembe günü Batılı askeri yetkililerin Ukrayna konusunu ele almak üzere Londra'da bir araya geleceği belirtildi. Açıklamada, askeri yetkililerin, Rusya-Ukrayna arasında yapılacak olan barış anlaşması sonrasında Ukrayna'nın korunmasına yönelik barış gücünün parçası olarak bir sonraki "operasyonel aşamayı" ele alacakları aktarıldı.

Ayrıca, 30'dan fazla ülkenin Ukrayna'yı desteklemek üzere oluşturulacak "Gönüllüler Koalisyonu"na katılması bekleniyor. Bu koalisyonun içinde yer alacak ülkelerin önemli bir kısmının barış gücü askeri sağlaması öngörülüyor. Sözcü, "(Ülkelerin) Katkı kapasiteleri değişecektir ancak bu önemli sayıda ülkenin asker sağladığı önemli bir güç olacak." ifadelerini kullandı.

- Ukrayna için askeri planda yeni aşama

İngiltere'nin başkenti Londra, 2 Mart'ta Ukrayna konulu bir liderler zirvesine ev sahipliği yapmış, ancak toplantıdan herhangi bir sonuç bildirgesi çıkmamıştı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, zirve sonrasında düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya yönelik bir koalisyon oluşturma hususunda anlaştıklarını ifade etmişti.

Bu zirve sonrasında, Batılı 26 ülkenin lideri 15 Mart'ta yine İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen çevrim içi toplantıda Ukrayna konusunu yeniden değerlendirmişti. Bu toplantıya NATO Genel Sekreteri, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ve çok sayıda Avrupa ülkesi, Ukrayna, Avustralya, Yeni Zelanda, Türkiye ve Kanada'dan katılımcılar iştirak etmişti.

Başbakan Starmer, söz konusu çevrim içi toplantının ardından 20 Mart'ta Batılı askeri yetkililerin bir araya geleceğini duyurmuştu. Bu toplantının amacı, Ukrayna'da olası bir barış anlaşmasının "operasyonel askeri aşamasını" görüşmek olacak.