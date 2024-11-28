Ukrayna'ya Hollanda'dan Patriot Hava Savunma Sistemi Desteği

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Hollanda'nın ülkesine Patriot hava savunma sistemine ait 3 fırlatma rampasını teslim ettiğini duyurdu. Umerov, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun bugün Ukrayna'ya yoğun füze ve İHA saldırıları düzenlediğini ifade etti.

Umerov, paylaşımında Hollanda hükümetinin kararıyla Ukrayna'ya Patriot sistemine ait fırlatma rampalarının teslim edildiğini belirtti ve Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans ile Hollanda hükümetine, hava savunma sistemlerini güçlendirmek için verdikleri destek için teşekkür etti.

Umerov, Ukrayna'nın kendini savunması için hava savunma sistemlerinin önemine dikkat çekerek, "Bunu Rus saldırılarını ancak müttefiklerimizle birlikte durdurabiliriz. Halkımızı korumak için cesur kararlara ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Hollanda'nın ülkesine Patriot hava savunma sistemine ait 3 fırlatma rampasını teslim ettiğini duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Hollanda'nın ülkesine Patriot hava savunma sistemine ait 3 fırlatma rampasını teslim ettiğini duyurdu.