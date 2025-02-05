Ulaş Karasu: Depremlerde Can Kaybını Önlemek İçin Güvenli Binalar Gerekli

Ulaş Karasu, Adana'da Deprem Güvenliğine Dikkat Çekti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Adana'da düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, afetlere karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekti. "Vatandaşlarımızın can kaybının olmaması için sağlam ve güvenli binaları, dirençli kentleri oluşturmamız gerekiyor," diyen Karasu, afet yönetiminin önemini vurguladı.

6 Şubat Depremlerinin İkinci Yıl Dönümünde Panel Düzenlendi

Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "6 Şubat Depremlerinin 2’nci Yılında Neler Oldu, Neler Yapılmalı" başlıklı panelde, Karasu moderatörlük üstlendi. Panelde, 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Gelecekteki Afetlere Karşı İşbirliği Önerileri

Karasu, İstanbul'un depreme hazırlanması için iktidar ve yerel yönetimlerin işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. "Ülkemizin bir daha bu tarz acıları yaşamaması için konut stokunun yeniden gözden geçirilmesi ve özellikle deprem bölgesindeki şehirlerde inşaat maliyetlerinin düşürülmesi şart," dedi. Ayrıca vatandaşlara verilen kredi ve hibelerin artırılması ve yerinde dönüşümün teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yapı Denetim Sistemlerinin Güçlendirilmesi Gerekiyor

Karasu, yapı denetim sisteminin kalitesinin artırılmasının önemine de değinerek, güvenli yapıların geleceğinde kritik bir rol oynayacağını söyledi.

Panel, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova, Yüreğir, Ceyhan ve Karataş belediyeleri ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Adana İl Koordinasyon Kurulu'nun işbirliğinde düzenlendi. Etkinlikte, çeşitli üniversitelerden akademisyenler de sunum yaptı.

Adana'da Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde "6 Şubat Depremlerinin 2'nci Yılında Neler Oldu, Neler Yapılmalı" başlıklı panel düzenlendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, moderatörlüğünü üstlendiği panelde konuşma yaptı.

Adana'da Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde "6 Şubat Depremlerinin 2'nci Yılında Neler Oldu, Neler Yapılmalı" başlıklı panel düzenlendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, moderatörlüğünü üstlendiği panelde konuşma yaptı.