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Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez Trafik Kazasında Yaralandı

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, köy ziyaretinden dönerken geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 19:27
Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez Trafik Kazasında Yaralandı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, gerçekleştirilen köy ziyaretinin ardından dönerken trafik kazası geçirdi. Alınan bilgilere göre, Eskimez, ilçeye bağlı Kapukaya köyüne yaptığı ziyaretin ardından ilçe merkezine dönmek için yola çıktı.

Yolda, Kaymakamlığına ait 58 AA 116 plakalı otomobilin, Çavdar Köyü Muhtarı Vural Yıldız tarafından kullanılan 34 GOA 291 plakalı araç ile çarpışarak devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan Kaymakam Eskimez, Ulaş İlçe Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaymakam Eskimez'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesi Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, köy ziyaretinden dönerken geçirdiği kaza...

Sivas'ın Ulaş ilçesi Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, köy ziyaretinden dönerken geçirdiği kaza sonucu yaralandı. Kazada hafif yaralanan kaymakam Eskimez, Ulaş İlçe Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından, Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Sivas'ın Ulaş ilçesi Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, köy ziyaretinden dönerken geçirdiği kaza...

Sivas'ın Ulaş ilçesi Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, köy ziyaretinden dönerken geçirdiği kaza sonucu yaralandı. Kazada hafif yaralanan kaymakam Eskimez, Ulaş İlçe Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından, Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

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