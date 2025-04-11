Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Antalya Havalimanı'nın Kapasitesi 82 Milyona Ulaşıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda Konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesinin 35 milyondan 82 milyona çıkarıldığını belirterek, "Bu yatırımlarla Antalya Havalimanı, İstanbul Havalimanı'ndan sonra yolcu kapasitesi en yüksek 2. havalimanı olacak," dedi.

Havalimanının Stratejik Önemi

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılışını gerçekleştirecekleri Antalya Havalimanı yeni terminal binalarının önünde yaptığı açıklamada, hava yolunun mesafeleri kısaltmanın ötesinde kültürel bağları güçlendirdiğini vurguladı. Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasında 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişim sağladığını ifade etti.

Sektördeki Büyüme

Uraloğlu, Türkiye'nin sivil havacılık alanında yaptığı yatırımlarla dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden biri haline geldiğini dile getirdi. 2002 yılından bu yana, her yıl yaklaşık 1,4 havalimanı hizmete açtıklarını belirtti. Ayrıca, sivil havacılık tarihinin 20 Mayıs 1933 tarihinde başladığını, o günden bu yana büyük mesafeler katettiklerini hatırlattı.

Antalya Havalimanı’nda Kapasite Artışı ve Yatırımlar

Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın yeni yatırımlarıyla birlikte yeni terminal binalarının iç hatlar ve dış hatlar kapasitesini artırdıklarını söyledi. Dış Hatlar Terminali'nin 90 bin 143 metrekareden 224 bin metrekareye çıkacağını ve İç Hatlar Terminali'nin ise 36 bin 859 metrekareden 75 bin metrekareye genişleyeceğini açıkladı.

Kira Gelirleri ve Ekonomik Katkılar

Uraloğlu, 927 milyon avroluk yatırım gerektiren bu projenin devlet bütçesinden tek kuruş çıkmadan gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca, bu proje ile yüklenici firmalardan 25 yıl işletme süresi karşılığında 8 milyar 555 milyon avro kira geliri elde edeceklerini kaydetti.

Yolcu Sayısında Rekor

Uraloğlu, bu yılın ilk 3 aylık döneminde Antalya Havalimanı'nın 3 milyon 36 bin 451 yolcuya hizmet sunduğunu ve Ramazan Bayramı tatilinde rekorlara imza attığını söyledi.

Yıllık Yolcu Tahmini

Bu yıl Antalya Havalimanı'nın yolcu sayısının yaklaşık 40 milyon 250 bin olacağını, 2029 yılına kadar ise bu rakamın 45 milyona yaklaşacağını öngördüğünü belirtti. Antalya Havalimanı'nın geleceği, hem turizm hem de ekonomik kalkınma açısından kritik bir öneme sahip.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılışı yapılacak Antalya Havalimanı'nın yeni terminal binalarının önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılışı yapılacak Antalya Havalimanı'nın yeni terminal binalarının önünde gazetecilere açıklamada bulundu.