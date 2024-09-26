Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bingöl'de STK ve İş Dünyası ile Buluştu

Bakan Uraloğlu'ndan Bingöl'de Önemli Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bingöl'de düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve İş Dünyası ile İstişare Toplantısı"na katıldı. Toplantıda 2023 yılı sonrası için uzun vadeli hedeflerin belirlendiğini vurguladı.

2071 Hedefleri İçin Çalışıyoruz

Bakan Uraloğlu, konuşmasında, "Bu toprakların mührünü basışımızın 1000. yılı olan 2071 için hedefler koyduk. Artık, 'Acaba maaşımı çekebilecek miyim?' endişesiyle değil, 2028, 2035, 2053 ve 2071 hedefleriyle bakan bir ülkeyiz," dedi. Uraloğlu, Türk toplumunun geçmişteki zorlukları geride bıraktığını ve güçlü bir geleceğe adım attığını ifade etti.

Birlik İle Güçlü Türkiye Vurgusu

Bakan, Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini koruma adına her türlü kirli senaryoyu bozma kararlılığında olduklarını belirterek, "Terör örgütleri bu birliği bozamayacak," dedi.

Yeni Anayasa Üzerine Çalışmalar

Ayrıca, mevcut darbe anayasasının yerine yeni bir anayasa yapma gayretinde olduklarını dile getiren Uraloğlu, "Sivil siyasetin alanını genişletmek için gereken adımları atacağız," ifadelerini kullandı.

Altyapı Projeleri ve Hedefler

Uraloğlu, 2002 yılından bu yana bakanlık olarak gerçekleştirdikleri 277 milyar dolarlık yatırımla birlikte ülke genelinde 30 bin kilometre bölünmüş yol yapıldığını belirtti. Ayrıca, yüksek hızlı tren projeleri hakkında da bilgi vererek, toplamda 2,251 kilometre hızlı tren demir yolu inşa ettiklerini açıkladı.

Gelecek İçin Birlikte Çalışmalıyız

Programın sonunda, Bakan Uraloğlu, tüm katılımcılarla birlikte Bingöl'ü ve Türkiye'yi daha iyi nasıl geliştirebileceklerini tartışacaklarını belirtti. Toplantıya AK Parti Bingöl milletvekilleri, yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Bingöl Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve İş Dünyası ile İstişare Toplantısı"nda konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Bingöl Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve İş Dünyası ile İstişare Toplantısı"nda konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Bingöl Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve İş Dünyası ile İstişare Toplantısı"nda konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Bingöl Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve İş Dünyası ile İstişare Toplantısı"nda konuşma yaptı.