Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'ni Ziyaret Etti: Hızlı Tren Projesi 2025'te Hizmete Girecek

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliği'ni Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliği'ni ziyaret etti ve burada yaptığı konuşmada, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi çerçevesinde önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, projenin ilk etabını oluşturan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının 2025 yılı sonunda hizmete alınacağını belirtti.

2024 Yılında Gerçekleştirilecek Projeler

Bakan Uraloğlu, 2024 yılına dair projelerin milletin geleceğine ışık tutacağına inandığını ifade etti. Yılın ilk ayında Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan Kağıthane-Gayrettepe kesimini hizmete açtıklarını hatırlatan Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki 8,3 kilometrelik demir yolu hattını modernize ettiklerini açıkladı.

Uraloğlu, mart ayında bir dizi metro hattının açıldığını ve ülkenin ilk yerli uydusunun başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldığını söyledi. 2024 yılı boyunca toplam 357 kilometre bölünmüş yol yapıldığını ve son 22 yılda toplamda 23 bin 629 kilometre bölünmüş yol inşa edildiğini belirtti.

Bolu Dağı Tüneli'nde Yapılan Yenilikler

Bakan, Bolu Dağı Tüneli'nin 38 gün içinde 67 metre uzatıldığını duyurarak, tünelin Ankara yönünde 90 metre uzatıldığını ve İstanbul yönündeki çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Böylece, Ankara-İstanbul geçişinin daha hızlı ve güvenli hale geldiğini vurguladı.

Karla Mücadele Çalışmaları ve Yeni Yıl Mesajı

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün karla mücadele çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdüreceğini ifade eden Uraloğlu, kış programlarının hazırlandığını aktardı. Ayrıca, bu yılbaşında da bakanlık mensuplarının kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, 2025 yılında uygulamaya konulacak projeler arasında Bölünmüş yol ağını 30 bin 18 kilometreye çıkarma hedefinin yanı sıra daha modern ulaşım projelerinin başlatılacağını da sözlerine ekledi. 2025 yılının, ulaşım sektörü için daha büyük hedeflerin belirleneceği bir yıl olacağını duyurdu. Ek olarak, akıllı ulaşım sistemlerine geçiş, sürdürülebilir ulaşımın yaygınlaştırılması ve teknolojik gelişmelerin entegrasyonunun önemli olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, bu yılın dünya genelinde sağlık, barış ve dostluğun ön plana çıkması dileğinde bulunarak, bakanlık mensuplarının yeni yılını kutladığını ifade etti.