DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.326.072,18 -0,29%

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bosna Hersek'teki Sel Bölgesinde Bisiklet Sözü Verdiği Çocuğa Bisiklet Gönderdi

Bakan Uraloğlu, Bosna Hersek'te sel felaketinin ardından sözünü tuttu ve bir çocuğa bisiklet hediye etti.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 13:23
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bosna Hersek'teki Sel Bölgesinde Bisiklet Sözü Verdiği Çocuğa Bisiklet Gönderdi

Bakan Uraloğlu Bosna Hersek'e Destek Verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Hersek'te yaşanan sel felaketinin ardından verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor.

Bisiklet Sözünü Yerine Getirdi

Bakan Uraloğlu, 7 Ekim tarihinde Bosna Hersek’e yaptığı ziyarette, sel felaketinin etkili olduğu Konjic’in Buturovic Polje bölgesinde bir çocuğa bisiklet sözü vermişti. Sözünü tutarak Ines Hakalovic isimli çocuğa bisiklet gönderdi.

Sel Felaketi ve Yardımlar

4 Ekim Cuma günü Jablanica ve Konjic bölgelerinde meydana gelen sel felaketi, 5 kenti etkileyerek büyük zararlara yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), sel bölgesine ulaşan ilk ekiplerden oldular. Türkiye’den gönderilen yaşam malzemelerini taşıyan 5 tır, afet bölgesine gönderildi.

Bakan Uraloğlu, ziyaretinde Türkiye’nin bölgeye yapacağı yardım programlarını da duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Hersek'te yaşanan sel felaketinin ardından...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Hersek'te yaşanan sel felaketinin ardından ziyaret ettiği bölgede, bir çocuğa verdiği bisiklet sözünü yerine getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Hersek'te yaşanan sel felaketinin ardından...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Hersek'te yaşanan sel felaketinin ardından ziyaret ettiği bölgede, bir çocuğa verdiği bisiklet sözünü yerine getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Hersek'te yaşanan sel felaketinin ardından...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Hersek'te yaşanan sel felaketinin ardından ziyaret ettiği bölgede, bir çocuğa verdiği bisiklet sözünü yerine getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Orman Temizliği Etkinliği'ne Katıldı
2
Ağrı Dağı Kış Beyazına Büründü
3
Beyoğlu'nda Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı
4
Irak Türkmen Cephesi Seçimlere Katılım Çağrısı Yaptı
5
Yenidoğan Çetesinin Hemşirelerinin Etkin Pişmanlık Talepleri
6
Yunan Sahil Güvenliği Düzensiz Göçmenleri Denize Bıraktı, Türkiye Müdahale Etti
7
Antalya'da Polis Memuruna Silahlı Saldırı: Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’