Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bosna Hersek'teki Sel Bölgesinde Bisiklet Sözü Verdiği Çocuğa Bisiklet Gönderdi

Bakan Uraloğlu Bosna Hersek'e Destek Verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Hersek'te yaşanan sel felaketinin ardından verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor.

Bisiklet Sözünü Yerine Getirdi

Bakan Uraloğlu, 7 Ekim tarihinde Bosna Hersek’e yaptığı ziyarette, sel felaketinin etkili olduğu Konjic’in Buturovic Polje bölgesinde bir çocuğa bisiklet sözü vermişti. Sözünü tutarak Ines Hakalovic isimli çocuğa bisiklet gönderdi.

Sel Felaketi ve Yardımlar

4 Ekim Cuma günü Jablanica ve Konjic bölgelerinde meydana gelen sel felaketi, 5 kenti etkileyerek büyük zararlara yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), sel bölgesine ulaşan ilk ekiplerden oldular. Türkiye’den gönderilen yaşam malzemelerini taşıyan 5 tır, afet bölgesine gönderildi.

Bakan Uraloğlu, ziyaretinde Türkiye’nin bölgeye yapacağı yardım programlarını da duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Hersek'te yaşanan sel felaketinin ardından ziyaret ettiği bölgede, bir çocuğa verdiği bisiklet sözünü yerine getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Hersek'te yaşanan sel felaketinin ardından ziyaret ettiği bölgede, bir çocuğa verdiği bisiklet sözünü yerine getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Hersek'te yaşanan sel felaketinin ardından ziyaret ettiği bölgede, bir çocuğa verdiği bisiklet sözünü yerine getirdi.