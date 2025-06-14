Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Çorum'da Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çorum'da Ziyaretlerde Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek, kentin kamu çalışmaları hakkında önemli bilgilere ulaştı.

Vali Çalgan ile Görüşme

Bakan Uraloğlu, ilk olarak Vali Ali Çalgan'ı ziyaret ederek, kentte yürütülen projeler hakkında detaylı bilgi aldı.

Yerel Yöneticilerle Toplantı

Ardından Valilik Toplantı Salonu'nda yerel yöneticiler ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelen Uraloğlu, başkanların taleplerini dinleyerek, yerel ihtiyaçları göz önünde bulundurdu.

AK Parti İl Başkanı ve Belediye Başkanı ile Görüşmeler

Daha sonra AK Parti İl Başkanı Yakup Alar'ı ziyaret eden Uraloğlu, teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aldı ve partililerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, ziyaretlerine Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile devam ederek, belediye çalışmaları ve projeleri hakkında bilgilendirildi.

Ziyaretlerde Katılımcılar

Uraloğlu'nun ziyaretine Vali Ali Çalgan ile birlikte AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya da iştirak etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum'da ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, Çorum Valiliği girişinde Vali Ali Çalgan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum'da ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, Çorum Valiliği girişinde Vali Ali Çalgan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.