Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Iğdır'da: Vali Turan ve AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Iğdır'da Ziyaretlerde Bulundu

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu temel atma töreni için kente geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iğdır'a gelerek resmi temaslarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni'ne katılmak üzere il merkezinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Ercan Turan'ı ziyaret eden Uraloğlu, önce Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından Turan'ın makamına geçerek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yerel yöneticilerle görüş alışverişinde bulundu.

Vali Turan, görüşme sırasında Bakan Uraloğlu'na kilim ve "Kafkas bebeği" hediye etti. Sunulan hediyeler, ziyaretin samimi atmosferine işaret etti.

Uraloğlu, açıklamalarının ardından ziyaret programı kapsamında AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na geçti ve partililerle bir araya geldi. Toplantıda bölge projeleri ve ulaşım yatırımlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni'ne katılmak için geldiği Iğdır'da Vali Ercan Turan'ı (solda) ziyaret etti.