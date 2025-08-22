DOLAR
41,01 -0,18%
EURO
47,66 0,1%
ALTIN
4.385,12 0,19%
BITCOIN
4.595.011,49 0,65%

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Iğdır'da: Vali Turan ve AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu temel atma töreni için Iğdır'a gelerek Vali Ercan Turan ve AK Parti Iğdır İl Başkanlığını ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 15:24
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Iğdır'da: Vali Turan ve AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Iğdır'da Ziyaretlerde Bulundu

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu temel atma töreni için kente geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iğdır'a gelerek resmi temaslarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni'ne katılmak üzere il merkezinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Ercan Turan'ı ziyaret eden Uraloğlu, önce Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından Turan'ın makamına geçerek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yerel yöneticilerle görüş alışverişinde bulundu.

Vali Turan, görüşme sırasında Bakan Uraloğlu'na kilim ve "Kafkas bebeği" hediye etti. Sunulan hediyeler, ziyaretin samimi atmosferine işaret etti.

Uraloğlu, açıklamalarının ardından ziyaret programı kapsamında AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na geçti ve partililerle bir araya geldi. Toplantıda bölge projeleri ve ulaşım yatırımlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni'ne katılmak için geldiği Iğdır'da Vali Ercan Turan'ı (solda) ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı...

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Rapçi Emirhan Çakal Havalı Tüfekle Yaralandı — Şüpheli F.D. Gözaltında
2
Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL
3
Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan
4
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Iğdır'da: Vali Turan ve AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti
5
Meteoroloji'den Uyarı: Pazar-Pazartesi 14 İlde Kuvvetli Sağanak Bekleniyor
6
Bakan Osman Aşkın Bak, Aydın Büyükşehir Başkanı Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti
7
MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası