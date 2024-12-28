Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Adıyaman'da Önemli Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Adıyaman 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, parti ve memleket için hizmet edenlerden Allah’ın razı olmasını diledi.

Ulaştırma Projelerine Vurgu

Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede, Uraloğlu, kentle ilgili ulaştırma projelerinin büyük önem taşıdığını belirtti. "Adıyaman'ı ayağa kaldırıyoruz çok şükür. Bundan sonra Adıyaman çok daha iyi olacak" dedi.

Bölünmüş Yolların Önemi

Adıyaman'ın Kahramanmaraş, Adana, ve Mersin ile bölünmüş yollarla bağlandığını aktaran Uraloğlu, Adıyaman-Çelikhan yolunun ihalesinin yapıldığını ve yer tesliminin gerçekleştiğini duyurdu. Ayrıca, Kahta-Sincik-Malatya yolu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alınan talimatın da yerine getirildiğini dile getirdi.

AK Parti'nin Dava Hareketi Vurgusu

Bakan Uraloğlu, "Bugüne sizlerin desteğiyle geldik. Dünya lideridir Cumhurbaşkanımız, sadece bizlerin değil tüm mazlum coğrafyanın da lideridir" ifadelerini kullandı. Adıyaman Valisi Osman Varol ile gerçekleştirdiği ziyaretle kongreye nokta koydu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Adıyaman 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Adıyaman 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, konuşma yaptı.