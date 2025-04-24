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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Türkiye'nin İletişim Kapasitesi Depremlerle Test Edildi

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin iletişim kapasitesinin depremler sırasında normalin 2,5 katına çıktığını açıkladı. Sorunların detaylarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 17:31
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Türkiye'nin İletişim Kapasitesi Depremlerle Test Edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin haberleşme kapasitesinin normalden 2,5 kat fazla olduğunu vurgulayarak, dünkü depremlerde de kapasitenin 7 ile 10 kat arasında bir artış gösterdiğini kaydetti.

İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası, üç GSM operatörünün CEO'ları ile bir araya gelen Uraloğlu, toplantıda ulaşım ve iletişim konularını değerlendirerek, “15 dakikalık istenen görüşmelerin yapılamadığı zaman yaşandı. Ancak sonrasında her şey rutine döndü.” dedi.

Bakan Uraloğlu, yapılan kontrollerde İstanbul'da karayolu, deniz yolu, demir yolu ve hava yolu ulaşımında herhangi bir problem yaşanmadığını belirtirken, “D100, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda da sorun yok.” ifadelerini kullandı.

Dünkü deprem sonrası iletişimde yaşanan sorunlara da değinen Uraloğlu, İstanbul'da bulunan 20 bin baz istasyonunun hepsinin ayakta kaldığını, fakat “Biz mevcut aramaların yüzde 75'ini karşıladık” dedi. Bununla birlikte, internet tabanlı aramalarda ise %100 başarı sağlandığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, kriz anında iletişim sorunlarının nedeninin insanların hem kendilerini hem de yakınlarını bilgilendirmek istemesi olduğunu ifade ederek, “İhtiyaçlarımız doğrultusunda durumu gözden geçiriyoruz.” dedi.

2019 yılında yaşanan Silivri depremlerinden sonra yaklaşık 4 katlık kapasite artışı sağlandığına dikkat çeken Uraloğlu, “Bu süreci yakından takip edip benzer sıkıntıların önüne geçeceğiz” diyerek vatandaşlara internet tabanlı uygulamaları kullanmalarını ve kısa mesajlarla durumlarını bildirmelerini önerdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle 3...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle 3 GSM operatörünün üst yöneticileri (CEO) ile Ulaştırma Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü'nde bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle 3...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle 3 GSM operatörünün üst yöneticileri (CEO) ile Ulaştırma Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü'nde bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

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