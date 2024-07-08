Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: "Türksat 6A'nın fırlatılma sürecinde bir sorun yok"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan planlanan fırlatılma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye saatiyle 00.20, yerel saatle 17.20'de gerçekleştirilmesi planlanan fırlatma öncesinde herhangi bir problem yaşanmadığını ve hava şartlarının uygun olduğunu belirtti.



Türksat 6A'nın fırlatılmasının önemine değinen Uraloğlu, fırlatmanın ardından ilk birkaç dakikanın kritik olduğunu ve 70. dakikada sinyal almayı beklediklerini ifade etti. Sinyal alındıktan sonra uydunun istenilen rotada ilerleyip ilerlemediğinin teyit edileceğini söyledi.



YERLİ VE MİLLİ UYDU TÜRKSAT 6A

Türksat 6A'nın Türkiye'nin yerli ve milli bir uydu projesi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, bu uydunun haberleşme ve televizyon yayıncılığı alanında ülkenin güvenliğini artıracağını belirtti. Ayrıca Türksat 6A'nın sunduğu hizmetlerin uluslararası alanda da pazarlanacağını ve yeni kapsama alanlarına hizmet götüreceğini ifade etti.

Uraloğlu, Türkiye'nin artan uydu üretim kapasitesiyle birlikte uluslararası alanda önemli bir oyuncu haline geldiğini söyledi. Ülkenin yeni uydu projeleri üzerinde çalışmaya devam edeceğini belirten Bakan, Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçları ve savunma operasyonları için uzaydaki varlığını güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.



GELECEK PLANLAR VE ÜRETİM TESİSİ

Türksat 6A'nın fırlatılmasının ardından gelecek uydu projeleri için bir tesis kurduklarını açıklayan Uraloğlu, bu tesis aracılığıyla hem kendi ihtiyaçları için uydu üreteceklerini hem de uluslararası pazarlara satış yapacaklarını söyledi. İHA ve SİHA gibi savunma teknolojilerinin operasyonları için daha fazla uyduya ihtiyaç olduğunu belirten Bakan, gelecekteki projelerin planlaması ve üretimi konusunda çalışmaların sürdüğünü aktardı.