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Ulaştırma Bakanlığı Kurban Bayramı İçin Trafik Tedbirlerini Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı döneminde trafik güvenliğini sağlamak için kapsamlı tedbirlerin alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 12:10
Ulaştırma Bakanlığı Kurban Bayramı İçin Trafik Tedbirlerini Açıkladı

Kurban Bayramı İçin 7/24 Trafik Güvenliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı sürecinde artan trafik yoğunluğuna karşı alınan önlemleri duyurdu. Bakan Uraloğlu, 68 bin 620 kilometrelik yol ağı üzerinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vereceklerini belirtti.

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında, bayram döneminin yaklaştığına dikkat çekerek, "Bayramlar, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, hasret giderdiğimiz özel zamanlardır. Bizim sorumluluğumuz, bu süreçte yolda olan vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaktır." dedi.

Ücretsiz Otoyol Geçişleri

Kurban Bayramı boyunca KGM'nin işletmesindeki otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri'nin ücretsiz olacağı müjdesini veren Uraloğlu, tüm birimlerin sahada olacağını vurguladı.

Uraloğlu ayrıca, 18 bölge müdürlüğü, 123 şube ve 750 ekip ile 3 bin 750 personel ve 1250 araçla çalışacaklarını ifade ederek, yol ağını 6 bin 750 kamerayla takip edeceklerini açıkladı.

Trafikte Denetimler ve Önlemler

Bakan, yolcu taşımacılığına yönelik denetimlerin artırıldığını ve bayram boyunca yol yapım çalışmaları dahil bazı işlemlerin durdurulacağını belirtti. Ayrıca özel yük taşıyan araçlar için belirli sınırlamalar getireceklerini de vurguladı.

Tren Seferlerinde Kapasite Artışı

Kurban Bayramı'nda, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yolcu taşımacılığı hizmetlerinin ücretsiz olacağını belirten Uraloğlu, yüksek hızlı tren seferlerinde de kapasite artışı sağlandığını duyurdu.

Trafik Güvenliği İçin Uyarılar

Vatandaşları trafik kurallarına uymaları hususunda uyaran Uraloğlu, özellikle hız sınırlarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bayramın manevi değerinin birlik ve beraberliği artırmasını dileyen Uraloğlu, tüm vatandaşların güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesini temenni etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu(fotoğrafta), Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM)...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu(fotoğrafta), Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde, Kurban Bayramı tatili nedeniyle aldıkları önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu(fotoğrafta), Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM)...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu(fotoğrafta), Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde, Kurban Bayramı tatili nedeniyle aldıkları önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

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