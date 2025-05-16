Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

Ulaştırma Bakanlığı'nın Yeni Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Türkiye'nin lojistik ve taşımacılık sektörü için önemli bir dönüm noktası olan yeni kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında sektördeki birçok alanın yeniden düzenleneceğini açıkladı.

Kadın Şoför İstihdamında Çarpıcı Teşvik

Yeni yönetmelikte yer alan en önemli maddelerden biri, kadın şoför istihdamını teşvik etmeye yönelik adımlardı. Bakan Uraloğlu, son bir yıl içinde araçlarının %10'unda kadın şoför istihdam eden firmalara 3 ay ücretsiz uzatma gibi avantajlar sunulduğunu açıkladı. Ayrıca, bu firmalar için taşıt kartı ücreti, %95 indirimle 150 liraya düşüyor.

Motokuryelere Kayıt Zorunluluğu Geldi

Hızla büyüyen motokurye sektörüne de yeni düzenlemeler getirildi. Motokuryelere P1 yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi ve bu belgeleri almak isteyen motokuryelere %85 indirim uygulanacak. İlk 6 ay içerisinde belge alan motokuryeler, %95 indirim fırsatından yararlanabilecek.

Bu yeni yönetmelik, kadın istihdamının yanı sıra motokuryelerin kayıt altına alınması ve çeşitli avantajlar sunarak sektörde önemli değişimlere zemin hazırlıyor.