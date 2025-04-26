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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Karaman'da Yatırımları Değerlendirdi

Karaman'da ziyaretlerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 49 milyar liralık yatırımlarla bölgedeki gelişmeleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 18:27
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Karaman'da Yatırımları Değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Karaman Ziyaretinde Yatırımları Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karaman'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde önemli açıklamalarda bulundu. Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Uraloğu, programları kapsamında kentteki yatırımları ve projeleri değerlendirdi.

Valilik Ziyareti ve Yatırım Bilgileri

Uraloğlu, Karaman Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı ve Vali Mehmet Fatih Çiçekli'den kentteki çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Uraloğlu, Karaman'a bakanlık olarak toplamda 49 milyar lira yatırım gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yatırımlar ve Projeler Hakkında Bilgilendirme

Bakan Uraloğlu, "Karaman'da devam eden projelerin maliyeti yaklaşık 11 milyar lira. Daha önce 19 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu, bugün 170 kilometreye çıkmış durumda. Bu sayede Karaman, komşu şehirlere daha iyi bir ulaşım ağına sahip oldu" dedi.

Sertavul Tüneli Projesinde İlerleme

Uraloğlu, Sertavul Tüneli hakkında da bilgi vererek, 3.300 metrelik tünelde inşaatın yüzde 60 seviyesine ulaştığını belirtti. Bakan, bu projelerin vatandaşa hizmet amacını taşıdığını ve bu doğrultuda çalışmalarının süreceğini vurguladı.

Seçim Çalışmaları ve Halkın Desteği

Bakan Uraloğlu, projenin başarılarıyla birlikte halkın desteğinin önemine dikkat çekerek, "Eğer bir terazi olsaydı, yaptığımız hizmetleri bir kefeye koysak, yüzde 70-80 oy almamız gerekir. Ancak bu sadece bir hedef. Asıl önemli olan vatandaşımızın gönlünde yer edebilmektir." dedi.

Hizmet Etme Vurgusu

Uraloğlu, her an seçim olacakmış gibi çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Görevimiz memleketimize aşkla hizmet etmektir. Bu sorumluluğu yerine getirmek istemekteyiz. Yaşanan zorluklarla birlikte milletimize olan bağlılığımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Günün sonunda Bakan Uraloğlu, teşkilat üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi ve çarşı merkezindeki esnafı ziyaret etti. Uraloğlu’na bu ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Murat Öztürk ve Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser de eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karaman'da Valiliği ziyaret etti. Uraloğlu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karaman'da Valiliği ziyaret etti. Uraloğlu (solda), Karaman Valiliği önünde protokol üyelerince karşılandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karaman'da Valiliği ziyaret etti. Uraloğlu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karaman'da Valiliği ziyaret etti. Uraloğlu (solda), Karaman Valiliği önünde protokol üyelerince karşılandı.

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