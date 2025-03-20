Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Çarpıcı İfadeler: Her Gün 400 Büyük Saldırı Engelleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Kritik Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen "Kariyer Söyleşileri" programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, internet güvenliği üzerine yaptığı değerlendirmelerle dikkat çekti. "17 milyon IP adresini her gün düzenli olarak denetliyoruz. Her gün, 400'ün üzerinde büyük saldırıyı engelliyoruz sizin hiç haberiniz olmadan." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere Yabancı Dil Tavsiyesi

Programda öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu vurguladı. Öğrencilerin kendilerini iyi bir şekilde yetiştirmeleri gerektiğine dikkat çeken Uraloğlu, mutlaka bir yabancı dil öğrenmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Dijital Kullanım ve Siber Güvenlik Vurgusu

Uraloğlu, Türkiye'de dijital medya kullanımına dair bazı istatistikler paylaşarak, dünya genelinde ortalama internet kullanım süresinin 6,5 saat, Türkiye'de ise 7 saat olduğunu belirtti. “Nüfusumuz 85 milyon. Dünyada sosyal medya üye sayısı açısından beşinciyiz” diyerek, bu durumun sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Geniş Bant ve GSM Kullanıcıları

Bakan Uraloğlu, Türkiye'de geniş bant internet abone sayısının 96 milyon olduğunu, GSM operatörü kullanıcı sayısının ise 94,5 milyon olduğunu aktardı. "Kişi başına düşen 1’in üzerinde. 588 bin kilometre fiber optik ağımız var" diyerek, güçlü bir altyapıya sahip olduklarından bahsetti.

Akıllı Yatırımlar ve Siber Güvenlik Önlemleri

Yatırımların akıllandırılması gerekliliğine değinen Uraloğlu, "Artık havaalanlarını, yolları ve demir yollarını akıllandırıyoruz" dedi. Ayrıca Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile zararlı içeriklere karşı her gün denetim yaptıklarını ve siber saldırılarla mücadele ettiklerini ifade etti.

Yol Projesi İncelemesi

Bakan Uraloğlu, program sonrası Akçaabat-Söğütlü-Yıldızlı Yolunda incelemelerde bulundu. Projenin toplam 10 kilometre olduğunu aktaran Uraloğlu, çalışmalar hakkında bilgi alarak, "İnşallah burayı kısa zamanda bitirerek hizmete açmış olacağız." şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'daki temasları kapsamında, yapımı devam eden Akçaabat-Söğütlü-Yıldızlı Yolu'nda incelemelerde bulundu. Uraloğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'daki temasları kapsamında, yapımı devam eden Akçaabat-Söğütlü-Yıldızlı Yolu'nda incelemelerde bulundu. Uraloğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.