Ulaştırma Yatırımlarının 2026-2028 Rotası: Lojistik ve Raylı Sistem Önceliği

Ulaştırma yatırımlarının 3 yıllık rotası belirlendi

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026-2028 Dönemi Yatırım Programı hazırlıkları kapsamında gelecek dönemde ülke genelinde lojistik ve ulaştırma yatırımlarına hız verileceğini duyurdu.

Demiryolu: Hat kapasitesi ve yerli üretime öncelik

Uraloğlu, demiryolu sektöründe çalışmaların kesintisiz süreceğini belirterek, Mersin-Gaziantep, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa Osmaneli, Halkalı-Kapıkule projeleri ile birlikte ikinci hat yapımları, sinyalizasyon ve elektrifikasyon yatırımlarına öncelik verileceğini söyledi. Ayrıca iltisak hatlarına, hat kapasitesini ve verimliliğini artırmaya yönelik projelere ve raylı sistem araçlarının yerli üretimine ağırlık verilecek.

Denizyolu: Liman yatırımları ve bürokrasinin azaltılması

Deniz yolu çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, "mavi vatan"da güçlenme hedefiyle Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı ve Rize İyidere Lojistik Limanı yatırımlarının öncelikli olacağını, tüm limanlardaki işlem, maliyet ve bürokratik süreçlerin asgari düzeye indirilmesine yönelik projelere önem verileceğini aktardı.

Havacılık ve kara yolları: Güvenlik ve akış ön planda

Türkiye'nin havacılıkta önde gelen ülkeler arasında olduğunu belirten Uraloğlu, mevcut havalimanlarında pist, apron ve taksi yolu onarım ve iyileştirmelerine ile hava seyrüsefer emniyetini artıracak projelere ağırlık verileceğini söyledi. Kara yollarında ise trafik akış darboğazlarının giderilmesi, varlık yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve trafik güvenliği yatırımları önceliklendirilecek. Ayrıca, ortalama günlük ağır taşıt trafiği 1000 aracın üzerinde olan güzergahlarda bitümlü sıcak karışım kaplama projelerine öncelik sağlanacak.

Kent içi raylı sistemler: Talep ve yoğunluğa göre devreye alınacak

Bakanlık, metropol şehirlerde trafik sorununu azaltmak için kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirecek. Öncelik; toplu taşımada artan talep ve yoğunluğa göre önce otobüs, metrobüs gibi sistemlere verilecek. Bu çözümler yetersiz kaldığında raylı sistem alternatifleri değerlendirilecek. Uraloğlu, raylı sistemlerin işletmeye açılacağı yıl için doruk saat-tek yön yolculuk talebinin tramvay için saatte en az 7.000, hafif raylı sistemler için saatte en az 10.000, metro için ise saatte en az 15.000 yolcu düzeyinde gerçekleşmesi şartının aranacağını kaydetti.

Lojistik: Merkezlerin standardı yükseltilecek

Uraloğlu, lojistik yatırımlarının ülke genelinde süreceğini belirterek, "Çukurova, Batı Karadeniz ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere mevcut ve yapımı devam eden lojistik merkezlerin standartları yükseltilecek" dedi. Yeni yük ve lojistik merkezleri, yük talebinin yüksek olduğu demiryolu koridorlarında planlanacak. Lojistik maliyetlerini, işlem sürelerini ve süreçleri azaltacak; ulaştırma türlerinin bütünleşik işletimini sağlayacak kombine taşımacılık uygulamaları geliştirilecek. Ayrıca, Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı sonuçları doğrultusunda lojistik merkezlerin ve üslerin yapımına öncelik verilecek.

Uraloğlu, bakanlık olarak vatandaşlara hizmet yolunda ulaşımın her modunda 3 yıllık yol haritası belirlediklerini ve yatırımların kalite ile güvenliği artırmaya odaklanacağını vurguladı.