Uludağ'da Kar 10 cm'ye Ulaştı: Oteller Yılbaşı Hazırlığında

Uludağ'da gece etkili kar yağışı, zirvede 10 santimetre

Bursa Uludağ’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte zirvede kar kalınlığı 10 santimetre'ye kadar ulaştı. Yılbaşına sayılı günler kala oteller, kar yağışıyla birlikte hazırlıklarına başladı.

Zirve beyaza büründü, tesisler hazırlıkta

Türkiye’nin önemli kuş turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da gece etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 10 santimetreye ulaşan kar kalınlığı otelleri de harekete geçirdi. Uludağ’ın zirvesi tamamen beyaz örtüyle kaplanırken, bölgedeki otellerin ve tesislerin yılbaşı öncesi hazırlıklarını hızlandırdığı bildirildi.

Ziyaretçi talepleri ve saha açıklamaları

Uludağ’a gelenlerin eğlenmek, sosyal aktivitelerde bulunmak ve günübirlik tesislerden yararlanmak istediğini belirten vatandaşlar, ruhsatlı otellerin de açılmasını talep etti.

Bölge çalışanları ise, "Dün itibariyle kar yağışı etkili oldu. Biz de hazırlıklarımıza başladık. Şuanda 10 santimetre civarında bir kar kalınlığı var" dedi.

Öte yandan, sabah saatleri itibariyle Uludağ’da hava sıcaklığı 2 dereceyi gördü.

BURSA ULUDAĞ’DA GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE ZİRVEDE KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE KADAR ULAŞTI. YILBAŞINA SAYILI GÜNLER KALA OTELLER, KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.