Uludağ'da Kar Kalınlığı 1 Metreye Yaklaştı

Uludağ'da Kar Kalınlığı 1 Metreye Ulaşıyor

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye yaklaştı. Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden edinilen verilere göre, 'Oteller Bölgesi'nde kar kalınlığı son yağışların ardından 98 santimetre olarak ölçüldü.

Kar Yağışı Devam Ediyor

Uludağ'da 5 Şubat sabahı itibarıyla etkili olan kar yağışı, aralıklarla sürmeye devam ediyor. Hava sıcaklıkları ise sıfırın altında, en düşük 9 derece, en yüksek ise 5 derece olarak kaydedildi. Bu soğuk hava ve devam eden yağışlar, kış sporları tutkunları için oldukça elverişli bir ortam sağlıyor.

Uludağ, kış sezonunda sunmuş olduğu üstün kayak imkanlarıyla ziyaretçilerini bekliyor. Kar kalınlığının artmasıyla birlikte, bölgedeki otellerde de yoğun bir rezervasyon dönemi yaşanması bekleniyor.