Uludağ'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Uludağ'da Ketenlik Yaylası'nda öğle saatlerinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan etkili müdahalelerle kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangın için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale için; 1 İHA, 4 helikopter, 8 arazöz, 9 iş makinesi ve toplamda 72 personel görevlendirildi.

Yangın kontrol altına alınmış olsa da, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Uludağ'da çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.