Uludere'de 2. Ordu Komutanlığı Bandosu'ndan Coşkulu Konser

Malatya'dan Uludere'ye Ziyaret

Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Şırnak'ın Uludere ilçesinde unutulmaz bir konser gerçekleştirdi.

Şenoba Spor Salonu'nda Heyecan

Şenoba Spor Salonu'nda düzenlenen konsere, ilçedeki öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bando, marş ve türkülerle dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Protokolden Tam Destek

Konseri, Uludere Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İbrahim Halil Çiftçi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş da izledi. Dinleyiciler, marşlara zaman zaman eşlik ederek coşkuya katıldılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.