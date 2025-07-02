Uluköy Mağarası'nda Paleolitik Çağ'a Ait Yeni Buluntular Keşfedildi

Mardin'de Tarihin İzleri: Uluköy Mağarası'ndaki Yeni Buluntular

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Gurs Vadisi'nde yer alan Uluköy Mağarası'nda yapılan kazılarda, yaşamın ilk izlerine dair Paleolitik Çağ'a ait yeni buluntular gün yüzüne çıktı. 23 metre uzunluğa ve 16 metre derinliğe sahip bu mağarada, Mardin Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilen kurtarma kazılarının üçüncü sezonu devam ediyor.

3 Yıllık Çalışmalar Sonucu Elde Edilen Veriler

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergül Kodaş başkanlığındaki ekip, 2022'de bölgede yaptığı yüzey araştırmasında mağarayı tespit etmişti. Programda Dr. Çağdaş Erdem, Dr. Birkan Gülseven, Dr. Charlotte Labedan Kodaş, Dr. Mübarek İpek ve birçok arkeolog yer almaktadır. Bu yıl yapılan kazılarda, Paleolitik Çağ'a dair silahlar, kazıyıcılar ve av hayvanlarına ait kemiklerin yanı sıra obsidyen aletler de keşfedilmiştir.

Paleolitik Dönemdeki İnsanlar ve Faunası

Kazının bilgilendirmesi sırasında Doç. Dr. Kodaş, bu sezon Orta Paleolitik dönem ve Erken Üst Paleolitik ile ilgili çok sayıda yeni veri elde ettiklerini belirtti. Özellikle, hayvan kemikleri ve yontma taş aletlerinin önemine dikkat çekti.

Obsidyen Aletlerin Tarihsel Önemi

Kodaş, obsidyen aletlerin Geç Paleolitik dönemde değiş tokuş malzemesi olarak kullanıldığını ifade ederek, bu bulguların Anadolu’daki insan sirkülasyonunu anlamada kritik bir rol oynadığını açıkladı. Bu durum, obsidyen ticaretinin milattan önce 160 ile 200 bin yıl öncesine kadar uzanabileceğine işaret ediyor.

Kuzey Mezopotamya'da Tepkileri Değiştiren Kazı

Uluköy Mağarası'nın Kuzey Mezopotamya'da yapılan ilk ve tek mağara kazısı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Kodaş, elde edilen buluntuların tarih öncesi dönem hakkında önemli bilgiler sağlayabdileceğini belirtti.

Tarih Yazımında Önemli Bir Dönüm Noktası

Uluköy Mağarası’nda en az dört farklı insan türünün yaşamış olabileceğini ifade eden Kodaş, insanlık tarihini köklü bir şekilde etkileyebilecek buluntulara ulaştıklarını vurguladı. Kazılar hakkında Mardin Valiliği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü gibi kurumların desteğini de dile getirdi.

Gelecek Umutları

Kültür ve Turizm İl Müdürü Ayhan Gök de, kazının Mezopotamya'daki tek Paleolitik mağara kazısı olması nedeniyle büyük önem taşıdığını belirterek, tarihi 400-450 bin yıl öncesine dayanan bu alanda daha birçok değerli buluntu elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Mardin'de yaşamın ilk izlerinin sürüldüğü Uluköy Mağarası'nda Paleolitik Çağ'a ait yeni buluntular gün yüzüne çıkarıldı. Kızıltepe ilçesinde birçok medeniyetin izlerinin görüldüğü Gurs Vadisi'ndeki Uluköy Mahallesi'nde bulunan mağarada, Mardin Müze Müdürlüğü başkanlığında başlatılan kurtarma kazılarının üçüncü sezonu yapılıyor.

Mardin'de yaşamın ilk izlerinin sürüldüğü Uluköy Mağarası'nda Paleolitik Çağ'a ait yeni buluntular gün yüzüne çıkarıldı. Kızıltepe ilçesinde birçok medeniyetin izlerinin görüldüğü Gurs Vadisi'ndeki Uluköy Mahallesi'nde bulunan mağarada, Mardin Müze Müdürlüğü başkanlığında başlatılan kurtarma kazılarının üçüncü sezonu yapılıyor.