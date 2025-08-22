DOLAR
Ulusal Muhafızlara Washington'da silah taşıma yetkisi iddiası

ABD Savunma Bakanlığı'nın, Washington'da konuşlanan Ulusal Muhafızların 'görevleri gerektirdiğinde' silah taşımasına izin verdiği iddia edildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 18:31
ABC News kaynaklı habere göre, Savunma Bakanı Pete Hegseth kararname imzaladı

ABC News'in haberinde, konuya hakim bir kaynağa göre Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, başkent Washington'da konuşlandırılan Ulusal Muhafız birliklerinin, görevleri gerektirdiğinde silah taşımasına izin veren bir kararname imzaladığı iddia edildi.

Kaynaklar, bu yeni yetkilendirmenin ardından ilerleyen günlerde Ulusal Muhafızların başkentte güvenliği sağlamak üzere harekete geçmesinin beklendiğini belirtti.

Haberde ayrıca, 'Hegseth'in kararı, Washington DC'de seferber edilen yaklaşık 2 bin asker'in, suçla mücadele edilen mahallelerde olası güvenlik devriyeleriyle birlikte operasyonlarını önemli ölçüde genişletmesinin önünü açıyor' değerlendirmesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Ulusal Muhafız birliklerine yaptığı ziyarette, askeri personelin şehirdeki kolluk kuvveti faaliyetlerinde daha büyük bir rol oynayacağını ifade etti. Geçen hafta ise Trump, Washington'daki suç oranlarının kontrolden çıktığını belirterek Washington Ulusal Muhafızlarından 800 personelin aktif göreve başlamasını emretmişti.

Ulusal Muhafızlar Washington'da devriye turlarına başlarken, Trump dün söz konusu birliklerin başkentte 6 ay veya daha uzun süre kalabileceğini ima etti.

